Главная Новости
13 декабря • обновлено в 17:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Новую Kia Optima 2020 отказались продавать таксистам

564
Читать материал на украинском

Компания Kia представила у себя на родине, в Южной Корее, новое поколение лифтбэка K5, который на глобальном рынке продается под именем Optima.

Как стало известно OBOZREVATEL, помимо дебюта самого авто, публику ждал еще один сюрприз – изменения в модели продаж новинки.

Kia Optima 2020

Kia Optima 2020

motorgraph.com

Новости
Как горячие пирожки: в Kia шокированы спросом на электрокары

Дело в том, что в Южной Корее Kia Optima уже прежнего поколения "идет" не только для нужд общего рынка: машину также выпускают в версии для таксопарков. Причем это достаточно хороший "кусок дохода": на версии с "шашечками" приходится до 40% объема всех выпускаемых "Оптим". Многие полагали, что так будет и дальше, однако новое поколение автомобиля решили не выпускать для нужд такси.

Kia Optima 2020

Kia Optima 2020

motorgraph.com

Kia Optima 2020

Kia Optima 2020

motorgraph.com

Причина такого решения – имидж модели. Поскольку лифтбэк стал прочно ассоциироваться именно с автомобилем такси, он откровенно наскучил гражданам, вследствие чего его стали реже покупать на обычном рынке. И дабы спасти репутацию модели в целом, в руководстве компании посчитали, что для таксистов компания лучше будет и дальше выпускать старую Kia Optima, а ее сменщик отправится сугубо к "частникам".

Kia Optima 2020

Kia Optima 2020

motorgraph.com

Новости
Новый кроссовер Kia удивил своим дизайном: фото

Еще интересная деталь – по утверждению одного из южнокорейских СМИ, Kia решила отказаться от имени Optima: якобы в других странах автомобиль также будет продаваться под названием K5. Однако эта информация пока ничем не подкреплена.

Kia Optima 2020

Kia Optima 2020

motorgraph.com

Kia Optima 2020

Kia Optima 2020

motorgraph.com

Kia Optima 2020

Kia Optima 2020

motorgraph.com

О самой же Kia Optima 2020 мы уже рассказывали детально. Вкратце отметим, что со сменой поколений автомобиль стал длиннее и шире (но при этом ниже), получил новый дизайн, оптику, а также версию с заводским ГБО (в целом же моторная гамма автомобиля представлена 2,0-литровым "атмосферником" (160 л.с.), 1,6-литровым турбомотором (180 сил) и 2,0-литровым двигателем LPi (146 л.с.), который работает на пропан-бутане (сжиженном газе).

Новости
Потрясающий дизайн: первые фото Kia Optima 2020

В Южной Корее новинка уже поступила в продажу, там цена Kia Optima 2020 составляет от 17,4 тысяч долларов США. На другие рынки автомобиль поступит ближе к середине следующего года.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, на паркинге был обнаружен чудом уцелевший электромобиль 1990-х годов выпуска.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Валентин Петров
Теги
электромобили Kia
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги