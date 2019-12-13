Новую Kia Optima 2020 отказались продавать таксистам

Компания Kia представила у себя на родине, в Южной Корее, новое поколение лифтбэка K5, который на глобальном рынке продается под именем Optima.

Как стало известно OBOZREVATEL, помимо дебюта самого авто, публику ждал еще один сюрприз – изменения в модели продаж новинки.

Kia Optima 2020 motorgraph.com

Дело в том, что в Южной Корее Kia Optima уже прежнего поколения "идет" не только для нужд общего рынка: машину также выпускают в версии для таксопарков. Причем это достаточно хороший "кусок дохода": на версии с "шашечками" приходится до 40% объема всех выпускаемых "Оптим". Многие полагали, что так будет и дальше, однако новое поколение автомобиля решили не выпускать для нужд такси.

Kia Optima 2020 motorgraph.com

Kia Optima 2020 motorgraph.com

Причина такого решения – имидж модели. Поскольку лифтбэк стал прочно ассоциироваться именно с автомобилем такси, он откровенно наскучил гражданам, вследствие чего его стали реже покупать на обычном рынке. И дабы спасти репутацию модели в целом, в руководстве компании посчитали, что для таксистов компания лучше будет и дальше выпускать старую Kia Optima, а ее сменщик отправится сугубо к "частникам".

Kia Optima 2020 motorgraph.com

Еще интересная деталь – по утверждению одного из южнокорейских СМИ, Kia решила отказаться от имени Optima: якобы в других странах автомобиль также будет продаваться под названием K5. Однако эта информация пока ничем не подкреплена.

Kia Optima 2020 motorgraph.com

Kia Optima 2020 motorgraph.com

Kia Optima 2020 motorgraph.com

О самой же Kia Optima 2020 мы уже рассказывали детально. Вкратце отметим, что со сменой поколений автомобиль стал длиннее и шире (но при этом ниже), получил новый дизайн, оптику, а также версию с заводским ГБО (в целом же моторная гамма автомобиля представлена 2,0-литровым "атмосферником" (160 л.с.), 1,6-литровым турбомотором (180 сил) и 2,0-литровым двигателем LPi (146 л.с.), который работает на пропан-бутане (сжиженном газе).

В Южной Корее новинка уже поступила в продажу, там цена Kia Optima 2020 составляет от 17,4 тысяч долларов США. На другие рынки автомобиль поступит ближе к середине следующего года.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, на паркинге был обнаружен чудом уцелевший электромобиль 1990-х годов выпуска.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!