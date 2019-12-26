Новогоднюю елку разогнали до 290 км/ч: захватывающее видео

В компании Hennessey Performance установили необычный рекорд скорости… новогодней елки.

Как стало известно OBOZREVATEL, тюнинговых дел мастера из Hennessey Performance разогнали Jeep с новогодней елкой до рекордной скорости 181 миль/ч (291,22 км/ч). Необычный рекорд состоялся 23 декабря на закрытом полигоне в Техасе. А в качестве упряжки Санта Клауса выступал 1000-сильный Jeep Trackhawk.

Jeep Trackhawk hennesseyperformance.com

Jeep Trackhawk hennesseyperformance.com

Jeep Trackhawk hennesseyperformance.com

Команда Hennessey Performance поздравляет всех с Рождеством и приближающимся Новым годом и предлагает посмотреть видеоролик с эффектным видео рекорда:

Как писал ранее OBOZREVATEL, Jeep "прокачали" до 1000 лошадиных сил.

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