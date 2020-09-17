Новое китайское авто оказалось копией популярной модели Ford

Китайская компания Foton представила для местного рынка новую модель – пикап Big General. Несмотря на то, что у автомобиля величественное имя, которое переводится как "Большой Генерал", он всего-навсего является копией популярной модели Ford.

Как видно, внешний вид Foton Big General вдохновлен моделью Ford F-150 в версии Raptor. Особенно сходство заметно спереди: у "китайца" точно такие же фары, радиаторная решетка, крышка капота и бампер.

Foton Big General - китайская копия Ford F-150. Фото: autohome.com.cn

А вот сбоку, кстати, модель похожа на другой не менее известный пикап – VW Amarok.

Однако Big General меньше, чем F-150 Raptor (по размерам он ближе к Ford Ranger). Кроме того, он не такой мощный – для автомобиля доступны 2,0-литровый турбобензин мощностью 238 л.с., а также 2,0- и 2,5-литровые турбодизели (все – с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач).

Купить автомобиль жители Китая смогут начиная с конца этого года.

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