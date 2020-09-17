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Новое китайское авто оказалось копией популярной модели Ford

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
2,8 т.
Новое китайское авто оказалось копией популярной модели Ford

Китайская компания Foton представила для местного рынка новую модель – пикап Big General. Несмотря на то, что у автомобиля величественное имя, которое переводится как "Большой Генерал", он всего-навсего является копией популярной модели Ford.

Как видно, внешний вид Foton Big General вдохновлен моделью Ford F-150 в версии Raptor. Особенно сходство заметно спереди: у "китайца" точно такие же фары, радиаторная решетка, крышка капота и бампер.

Foton Big General - китайская копия Ford F-150.

А вот сбоку, кстати, модель похожа на другой не менее известный пикап – VW Amarok.

Однако Big General меньше, чем F-150 Raptor (по размерам он ближе к Ford Ranger). Кроме того, он не такой мощный – для автомобиля доступны 2,0-литровый турбобензин мощностью 238 л.с., а также 2,0- и 2,5-литровые турбодизели (все – с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач).

Купить автомобиль жители Китая смогут начиная с конца этого года.

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