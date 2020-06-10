Новое авто за пару часов: автор BMW X5 рассказал о кроссовере
Кроссовер BMW X5, который появился в 1999 году, оказался очень успешным автомобилем. Его дизайнер рассказал, что внешность модели была придумана за несколько часов.
Как сообщает Auto.cz, в свое время шеф-дизайнер BMW Крис Бэнгл поручил создание облика перспективной модели Фрэнку Стивенсону. Он и возглавил команду дизайнеров для работы над первым БМВ Х5.
Баварский производитель очень спешил, ведь главный соперник – Mercedes ML (сегодня Mercedes GLE) – уже был запущен в производство и отлично продавался. У команды разработчиков X5 было всего шесть недель, чтобы превратить эскизы в полноразмерный макет.
Но непосредственно облик первого кроссовера BMW X5 был придуман Фрэнком Стивенсоном за несколько часов во время полета на самолете. Во всяком случае, именно те наброски легли в основу новой модели, которая в последствии оказалась очень успешной.
В компании ни у кого не было большого опыта создания внедорожников. Поэтому основу стилистики составили фирменные элементы бренда, такие как характерная форма бокового остекления и узнаваемая двойная передняя решетка. Впоследствии все это просто разместили на большом и практичном кузове SUV.
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