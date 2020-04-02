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2 апреля • обновлено в 17:31
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Новинки Peugeot получили награду Red Dot Design Award

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Компактный хэтчбек Peugeot 208 и кроссовер Peugeot 2008 отметили наградой Red Dot Award 2020 в категории "Промышленный дизайн".

Международное жюри по достоинству оценило нетривиальный дизайн экстерьера и интерьера новинок. Для компании Peugeot это уже восьмая награда престижного конкурса Red Dot Design Award.

Peugeot 208

Peugeot 208

peugeot.ua

Ранее призерами конкурса становились универсал 508 SW (2019), кроссовер 3008 и скутер e-kick (2017), минивен Traveller (2016), универсал 308 SW (2014) и купе RCZ (2010).

Peugeot 2008

Peugeot 2008

peugeot.ua

Дизайнерский конкурс Red Dot проводится с 1955 года. Награды вручаются за особые достижения в дизайне потребительских товаров. В конкурсе есть три номинации: "Промышленный дизайн", "Коммуникационный дизайн" и "Концептуальный дизайн".

Как писал ранее OBOZREVATEL, Peugeot 208 стал "Автомобилем года" в Европе.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
кроссовер новые авто новости авто Peugeot
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