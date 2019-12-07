Новенький Porsche за $300 000 разбили едва выехав из салона

Porsche 911 – авто, который требует осторожного обращения и хороших навыков вождения. А если это ещё и версия RS, то в особенности. Иначе "покатушки" могут закончится очень печально.

Что, собственно, и произошло месяц назад в Великобритании. Как выяснил OBOZREVATEL, к местному дилеру Porsche приехал потенциальный клиент, который взял на тест-драйв Porsche 911 GT2 RS. Но поездить на высокомощной машине у него долго не получилось: сразу выехав из салона, горе-водитель попал в ДТП.

Последствия аварии Porsche 911GT2 RS twitter.com

Мужчина не смог перестроиться в оживленном потоке и врезался в соседнее авто. Итог – сломанный бампер, крыло и, возможно. поврежденная подвеска. Ремонт явно будет стоить недешво...

Последствия аварии Porsche 911GT2 RS twitter.com

В свое оправдание виновник ДТП заявил, что у автомобиля не сработали тормоза. Но истина в том, что Porsche GT2 RS оснащается карбон-керамическими тормозами, которые перед началом движения требуют прогрева (на "холодную" они работают менее эффективно).

Так или иначе, но водитель должен был учесть абсолютно все факторы, поскольку не каждый день садишься за руль автомобиля с разгоном 2,8 секунды до "сотни" и максималкой в 340 км/ч. И уж тем более, когда это авто стоит под 300 000 долларов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об авто, которые могут без ремонта проехать 300 000 км.

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