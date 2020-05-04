Новенький Porsche 911 едва не убили на горном бездорожье

Спортивные автомобили с небольшим клиренсом по умолчанию предназначены для эксплуатации на ровных городских дорогах и автомагистралях. Однако, так считают не все.

Например, владелец новенького Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet из Болгарии. Он не постеснялся загнать свой спорткар на бездорожье, о чем свидетельствует видео, опубликованное ниже.

Новый Porsche 911 на бездорожье Скриншот видео

На дорогом штутгартскогом спорткаре автомобилист по непонятным причинам решил взять штурмом горную дорогу – с камнями, грязью и даже бродом. На удивление, машина справилась с поставленной задачей (спасибо полному приводу и навыкам водителя), однако какой ценой – местами Порше цеплялся днищем об камни, и не исключено, что из-за этого он мог получить повреждения, устранения которых обойдется в кругленькую сумму.

Новый Porsche 911 на бездорожье Скриншот видео

Новый Porsche 911 на бездорожье Скриншот видео

Впрочем, преодоление такой местности в целом прошло успешно – учитывая дорожные (хотя, правильнее будет сказать бездорожные) условия, последствия для 911-го могли быть куда более серьезными.

Отметим, что Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet является одним из самых дорогих автомобилей в линейке немецкого производителя – его цена стартует с отметки 174 000 долларов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что на свалке были обнаружены почти новые Mercedes S-Class, Audi A8 и BMW 7.