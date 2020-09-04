Новейший Jeep Grand Wagoneer дебютировал на официальных фото
Новый внедорожник Jeep Grand Wagoneer 2021 показали на официальных фото. Автомобиль оказался самой крупной и роскошной моделью американского бренда.
В дизайне кузова авторы проекта применили массу новых решений. В то же время новинка безошибочно идентифицируется как Jeep. В первую очередь внимание привлекает прозрачная пластиковая облицовка передней решетки, которая оснащена светодиодной подсветкой.
Такое решение выглядит эффектно. Дело в том, что пока большой внедорожник представлен в статусе концепта. Но производственный образец будет выглядеть точно также. Возможно, решетка с подсветкой также останется.
В салоне конструкторы отдали предпочтение сенсорным органам управления. Поэтому аналоговые приборы заменили цифровым дисплеем, на передней панели появился крупный монитор мультимедиа, под ним – экран для управления климатом в салоне и настройками авто. Напротив переднего пассажира установлен еще один "телевизор".
Два монитора предусмотрены для задних пассажиров, еще один сенсорный экран для управления функциями установлен между передними креслами. Пока неизвестно, какое количество из 7 мониторов доберется до серийного внедорожника Jeep Grand Wagoneer.
В движение новинку приводит гибридная силовая установка мощностью 450 л.с., которая состоит из электромотора и V8 объемом 5,7 л. Кроме этого набора, конвейерный вариант модели получит 3-литровый мотор.
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