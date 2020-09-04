Новейший Jeep Grand Wagoneer дебютировал на официальных фото

Новый внедорожник Jeep Grand Wagoneer 2021 показали на официальных фото. Автомобиль оказался самой крупной и роскошной моделью американского бренда.

В дизайне кузова авторы проекта применили массу новых решений. В то же время новинка безошибочно идентифицируется как Jeep. В первую очередь внимание привлекает прозрачная пластиковая облицовка передней решетки, которая оснащена светодиодной подсветкой.

Такое решение выглядит эффектно. Дело в том, что пока большой внедорожник представлен в статусе концепта. Но производственный образец будет выглядеть точно также. Возможно, решетка с подсветкой также останется.

Jeep Grand Wagoneer – самый большой внедорожник компании. Фото: Jeep

В салоне конструкторы отдали предпочтение сенсорным органам управления. Поэтому аналоговые приборы заменили цифровым дисплеем, на передней панели появился крупный монитор мультимедиа, под ним – экран для управления климатом в салоне и настройками авто. Напротив переднего пассажира установлен еще один "телевизор".

В передней части салона оказались четыре монитора. Фото: Jeep

Два монитора предусмотрены для задних пассажиров, еще один сенсорный экран для управления функциями установлен между передними креслами. Пока неизвестно, какое количество из 7 мониторов доберется до серийного внедорожника Jeep Grand Wagoneer.

В движение новинку приводит гибридная силовая установка мощностью 450 л.с., которая состоит из электромотора и V8 объемом 5,7 л. Кроме этого набора, конвейерный вариант модели получит 3-литровый мотор.

Интерьер Jeep Grand Wagoneer отделан кожей и деревом. Фото: Jeep

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом внедорожнике Chery, который оказался самой большой и дорогой моделью компании.

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