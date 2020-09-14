Новейший электрокроссовер Nissan официально приедет в Украину

Электрический кроссовер Nissan Ariya, дебютировавший летом этого года, планируют официально продавать на украинском рынке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сооснователь Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида, ссылаюсь на информацию, которую он получил от представительства бренда Nissan в Украине.

Nissan Ariya. Фото: Nissan

Nissan Ariya начнет поступать к дилерам разных стран с середины 2021 года и, возможно, уже тогда автомобиль начнут поставлять в Украину. Выйдя на рынок, новый электромобиль "Ниссан" составит конкуренцию, Tesla Model Y. Стартовая цена "паркетника" – 40 000 долларов.

Nissan Ariya. Фото: Nissan

Nissan Ariya. Фото: Nissan

Nissan Ariya. Фото: Nissan

Nissan Ariya. Фото: Nissan

Nissan Ariya. Фото: Nissan

Nissan Ariya. Фото: Nissan

Nissan Ariya. Фото: Nissan

Nissan Ariya. Фото: Nissan

Nissan Ariya. Фото: Nissan

Известно, что "Арию" предложат в нескольких модификациях: с передним и полным приводом, мощностью от 217 до 394 л.с., а также с запасом хода от 360 до 500 км по циклу WLTP. С полными спецификациями автомобиля можно ознакомиться в этой табличке:

Модификации Nissan Ariya. Фото: Nissan

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинец собственноручно увеличил запас хода старого Nissan Leaf до 650 км.