Новая Skoda Octavia уже прибыла в Украину

Самая долгожданная новинка года: новое поколение бестселлера Skoda Octavia доступна для покупки в Украине. Стартовая цена – от 572 250 грн.

2021 Skoda Octavia. Фото: skoda.ua

В портфеле бренда Skoda представлены автомобили, об успехе которых говорят миллионные продажи по всему миру. Одной из ключевых моделей остается легендарная Octavia.

Octavia стала восьмой послевоенной моделью в линейке Бренда (отсюда и "octo" – по-латински "восемь"). С момента выхода модели с конвейера завода в Млада-Болеслав было продано более 7 миллионов автомобилей по всему миру. Если выстроить все эти автомобили в линию, то ее длина составила бы более 32 тысяч км, что эквивалентно расстоянию от Млады-Болеслав до Сиднея и обратно.

2021 Skoda Octavia. Фото: skoda.ua

Дизайнеры Škoda представили Octavia четвертого поколения с совершенно новым интерьером. Внешний вид автомобиля эмоционален и динамичен. Новая концепция дизайна сочетает в себе превосходное пространство и выдающуюся функциональность с высококачественными материалами и продуманными деталями. Инновационные возможности подключения и новые вспомогательные системы поднимают комфорт и безопасность на еще более высокий уровень.

2021 Skoda Octavia. Фото: skoda.ua

В настоящее время Skoda Octavia предлагается покупателям в 46 странах мира. В Украине автомобилей с выразительной надписью "Octavia" насчитывается около 140 тысяч экземпляров. В 2011 году был зафиксирован абсолютный рекорд – каждые 20 минут в Украине продавалась одна Skoda Octavia. Более 10 лет модель остается лидером в сегменте, а в 2012 году получила статус абсолютного лидера продаж.

2021 Skoda Octavia. Фото: skoda.ua

За более чем 60-летнюю историю модель завоевала множество титулов, установила несколько рекордов и победила в ралли Монте-Карло. Octavia заслужила репутацию качественного, надежного и безопасного автомобиля для семьи и бизнеса. Залогом успеха модели остается неизменный стандарт качества, инновационные инженерные решения, в том числе цифровые разработки. С каждым новым поколением Skoda предлагала своим клиентам более безопасный, технологичный и современный автомобиль.

2021 Skoda Octavia. Фото: skoda.ua

Новое поколение Octavia можно приобрести уже сегодня. Стартовая цена для версии с двигателем 1.4 TSI (110 кВт) и 6-ступенчатой "механикой" составляет 572 250 грн. На выбор доступны двигатели 1.4 TSI и 1.5 TSI, которые могут работать в паре с механической 6-ступенчатой или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Octavia может быть оснащена матричной диодной оптикой, трехзонным климат-контролем, электроприводом фаркопа и другими опциями. Впервые для модели предлагается опционный проекционный экран.

2021 Skoda Octavia. Фото: skoda.ua

Ознакомиться с ценами и узнать больше информации можно на сайте или в официальной дилерской сети Skoda.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda показала свой первый в истории электрический кроссовер.