Новую Skoda Octavia пригласили на плэнер

За неделю до официальной презентации, универсал Skoda Octavia стал арт-объектом.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Трем молодым художникам предложили создать свои полотна, вдохновляясь обликом нового универсала Skoda Octavia Combi. Для этого художников пригласили в живописную итальянскую провинцию, где и состоялся уникальный плэнер (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Даже защитный камуфляж, который скрывает от посторонних глаз реальный облик новинки, не помешал талантливым молодым мастерам создать оригинальные художественные работы. Каждый из них увидел в образе Skoda Octavia нечто особое, что вдохновило на творчество.

Skoda Octavia Combi skoda-storyboard.com

Skoda Octavia Combi skoda-storyboard.com

Skoda Octavia Combi skoda-storyboard.com

Skoda Octavia Combi skoda-storyboard.com

Skoda Octavia Combi skoda-storyboard.com

Skoda Octavia Combi skoda-storyboard.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, новый кроссовер Skoda будет конкурировать с Renault Duster.

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