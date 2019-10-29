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29 октября • обновлено в 14:40
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Новую Skoda Octavia пригласили на плэнер

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За неделю до официальной презентации, универсал Skoda Octavia стал арт-объектом.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Трем молодым художникам предложили создать свои полотна, вдохновляясь обликом нового универсала Skoda Octavia Combi. Для этого художников пригласили в живописную итальянскую провинцию, где и состоялся уникальный плэнер (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

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Даже защитный камуфляж, который скрывает от посторонних глаз реальный облик новинки, не помешал талантливым молодым мастерам создать оригинальные художественные работы. Каждый из них увидел в образе Skoda Octavia нечто особое, что вдохновило на творчество.

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi

skoda-storyboard.com

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi

skoda-storyboard.com

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi

skoda-storyboard.com

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi

skoda-storyboard.com

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi

skoda-storyboard.com

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi

skoda-storyboard.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, новый кроссовер Skoda будет конкурировать с Renault Duster.

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Тема
Новости автомира
Место
Италия
Тег
Skoda
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