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21 декабря • обновлено в 15:20
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Новая Skoda Octavia по цене Lada: на что рассчитывать

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В нашей стране Skoda Octavia является одним из самых популярных автомобилей. Мало кто знает, но сейчас такой автомобиль можно приобрести за довольно привлекательную цену. Причем речь идет именно о новой "Октавии".

В связи с тем, что недавно была представлена Skoda Octavia нового поколения, украинские дилеры решили распродать складские запасы модели прежней генерации (да, той самой, у которой раздвоенные фары). Поэтому, как выяснил OBOZREVATEL, на автомобиль действует специальная цена – купить "Октавию" 4 поколения сейчас можно за 370 909 грн. В пересчете на доллары это составляет чуть больше 16 000.

Skoda Octavia A7 на официальных изображениях

Skoda Octavia A7 на официальных изображениях

skoda-storyboard.com

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Для сравнения, за такие деньги в Украине продаются некоторые новые модели Lada: Vesta SW (344-377 тысяч), Vesta SW Cross (388-407 тыс.) и XRay (317-377 тыс). Да, в случае с ВАЗам речь идет о кроссоверных, неплохо оснащенных машинах, тогда как чешская модель за аналогичные деньги "идет" в базовой комплектации. Но ведь это Skoda, да еще и Octavia!

Skoda Octavia A7 на официальных изображениях

Skoda Octavia A7 на официальных изображениях

skoda-storyboard.com

Skoda Octavia A7 на официальных изображениях

Skoda Octavia A7 на официальных изображениях

skoda-storyboard.com

Skoda Octavia A7 на официальных изображениях

Skoda Octavia A7 на официальных изображениях

skoda-storyboard.com

Skoda Octavia A7 на официальных изображениях

Skoda Octavia A7 на официальных изображениях

skoda-storyboard.com

Skoda Octavia A7 на официальных изображениях

Skoda Octavia A7 на официальных изображениях

skoda-storyboard.com

Но какая именно предлагается Skoda Octavia за $16 000? В данном случае речь идет о версии Active с 1,6-литровым двигателем MPI и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Внешне такая модификация сразу бросается в глаза – у нее галогенные фары, штампованные диски колес, нет противотуманок и хромированного декора.

Так выглядит Skoda Octavia в базе живьем

Так выглядит Skoda Octavia в базе живьем

Тем не менее, комплектацию нельзя назвать скромной. Машина оснащена электроприводом стекол и зеркал (плюс у последних есть подогрев), кондиционером, мультимедией, передними подушками безопасности, системой контроля давления в шинах, а также пакетом "плохие дороги".

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Производство Skoda Octavia A7 уже завершено, акционных моделей осталось не так уж много, поэтому спецпредложение "не затянется надолго". Информацию по другим версиях модели можно узнать на сайте импортера, а также ресурсах официальных дилеров Skoda.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL:

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновости Украины
Теги
Skoda новые авто цены
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