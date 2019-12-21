Новая Skoda Octavia по цене Lada: на что рассчитывать

В нашей стране Skoda Octavia является одним из самых популярных автомобилей. Мало кто знает, но сейчас такой автомобиль можно приобрести за довольно привлекательную цену. Причем речь идет именно о новой "Октавии".

В связи с тем, что недавно была представлена Skoda Octavia нового поколения, украинские дилеры решили распродать складские запасы модели прежней генерации (да, той самой, у которой раздвоенные фары). Поэтому, как выяснил OBOZREVATEL, на автомобиль действует специальная цена – купить "Октавию" 4 поколения сейчас можно за 370 909 грн. В пересчете на доллары это составляет чуть больше 16 000.

Skoda Octavia A7 на официальных изображениях skoda-storyboard.com

Для сравнения, за такие деньги в Украине продаются некоторые новые модели Lada: Vesta SW (344-377 тысяч), Vesta SW Cross (388-407 тыс.) и XRay (317-377 тыс). Да, в случае с ВАЗам речь идет о кроссоверных, неплохо оснащенных машинах, тогда как чешская модель за аналогичные деньги "идет" в базовой комплектации. Но ведь это Skoda, да еще и Octavia!

Skoda Octavia A7 на официальных изображениях skoda-storyboard.com

Skoda Octavia A7 на официальных изображениях skoda-storyboard.com

Skoda Octavia A7 на официальных изображениях skoda-storyboard.com

Skoda Octavia A7 на официальных изображениях skoda-storyboard.com

Skoda Octavia A7 на официальных изображениях skoda-storyboard.com

Но какая именно предлагается Skoda Octavia за $16 000? В данном случае речь идет о версии Active с 1,6-литровым двигателем MPI и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Внешне такая модификация сразу бросается в глаза – у нее галогенные фары, штампованные диски колес, нет противотуманок и хромированного декора.

Так выглядит Skoda Octavia в базе живьем

Тем не менее, комплектацию нельзя назвать скромной. Машина оснащена электроприводом стекол и зеркал (плюс у последних есть подогрев), кондиционером, мультимедией, передними подушками безопасности, системой контроля давления в шинах, а также пакетом "плохие дороги".

Производство Skoda Octavia A7 уже завершено, акционных моделей осталось не так уж много, поэтому спецпредложение "не затянется надолго". Информацию по другим версиях модели можно узнать на сайте импортера, а также ресурсах официальных дилеров Skoda.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL:

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