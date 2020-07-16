Новая Skoda Octavia A8: названы украинские цены

На следующей неделе, 20 июля, в Украину приедет новое поколение Skoda Octavia A8. В преддверии выхода на рынок появились и цены на ожидаемую модель.

Судя по прайсу, который размещен на официальном сайте украинского представительства Skoda, новая Октавия будет доступна по цене от 566 603 грн. За эти деньги предлагается базовая версия Active с 1,4-литровым турбомотором TSI на 150 сил и 6-ступенчатой "механикой". В комплектацию входят четыре подушки безопасности, система курсовой устойчивости, электростеклоподъемники, светодиодная оптика, кондиционер, мультимедиа с 8-дйюмовым экраном и кожаный руль.

Skoda Octavia A8. Фото: Skoda

Далее идет вариант Ambition, цены на который стартуют с отметки 608 198 грн. Для него доступно сразу два двигателя: 1.4 TSI и 1.5 TSI, которые оба выдают те же 150 л.с. Трансмиссия – 6-ступенчатая "механика" или 8АКПП в зависимости от агрегата. Здесь к списку оснащения добавляется двухзонный климат-контроль и подогрев сидений, а вместо "штамповок" идут уже литые диски.

Skoda Octavia A8. Фото: Skoda

Наконец, на вершине предложений находится топовая версия Style по цене от 697 149 грн. Ее можно купить с 1,4-литровым TSI (150 сил) и 6-ступенчатой МКП или 8-диапазонным "автоматом" на выбор. В списке оборудования – бесключевой доступ, датчики света и дождя, мультимедиа с экраном на 10 дюймов и навигацией, Wi-Fi, камера заднего вида, круиз-контроль, 17-дюймовые диски и система контроля разметки.

Skoda Octavia A8. Фото: Skoda

Самая нафаршированная Октавия с полным списком доопций и стайлинг-пакетом обойдется в 776 648 грн.

К слову, у новой Skoda Octavia A8 есть дизельные версии (с 2,0-литровым TDI на 115-200 сил), но в Украине они не добрались. Во всяком случае, пока что.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Skoda огласила цены на новый кроссовер Kamiq.