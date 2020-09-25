Новая Skoda Fabia 2021: появились первые фото и характеристики

Компания Skoda работает уже над новым, четвертым поколением модели Fabia. Появится оно уже совсем скоро – в 2021 году.

Об этом автомобильным СМИ рассказал глава компании Томас Шефер. Сайт Auto.cz разузнал первую информацию о новой "Фабии" и на основании имеющихся данных нарисовал предполагаемый внешний вид новинки.

Skoda Fabia 2021 - возможный дизайн. Фото: auo.cz

Известно, что дизайн новой Skoda Fabia 2021 будет выполнен в духе моделей Scala и последней Octavia. Исходя из этого она, скорее всего, получит более выраженное оформление передней части и надпись "Шкода" вместо логотипа марки на двери багажника.

Как и прежде, Skoda Fabia будет доступна в двух кузовах – хетчбэк и универсал.

Построят новинку на модульной платформе MQB в версии A1, которая используется совместно с Seat Ibiza и Volkswagen Polo. Линейка двигателей будет представлена, в первую очередь, бензиновым 1.0 TSI и газовым 1.0 TGI. А вот дизелей, судя по всему, не будет.

Ожидается, что премьера Skoda Fabia 2021 состоится в первой половине следующего года. К слову, актуальное, третье поколение модели выпускается с 2014 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Skoda Enyaq iV впервые заметили на улице после дебюта.