Новая модель Lada засветилась во время тестов на заводе ЗАЗ

На тестовой площадке Запорожского автомобильного завода заметили новую модель Lada. Речь идет об универсале Lada Vesta SW, причем в кроссоверном исполнении Cross с увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом.

Об этом сообщает First Gear со ссылкой на Telegram-канал AUTO Channel ZP.

Lada Vesta SW Cross на ЗАЗе. Фото: Telegram-канал AUTO Channel ZP.

Судя по всему, новую модель Лада заметили в рамках осваивания крупноузловой сборки продукции АвтоВАЗ на мощностях завода в Запорожье, Так, как уже писал OBOZREVATEL, ранее ЗАЗ уже начал собирать такие модели, как Lada Niva, Vesta, XRay, Granta и Largus.

Cобирает ЗАЗ Лады в рамках партнерства с Renault Group, которой, среди прочего, принадлежит АвтоВАЗ.

Lada Vesta SW Cross. Фото: wroom.ru

Что же касается Lada Vesta SW Cross, сейчас этот автомобиль в Украине официально не продается, но ранее за него просили около 400-480 тыс. гривен.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети показали малоизвестный минивэн ЗАЗ.