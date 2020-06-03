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3 июня • обновлено в 10:32
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Новая модель BMW шокировала нереально огромными ноздрями

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Компания BMW представила новое поколение 4-Seris (в кузове G22). Автомобиль демонстрирует новое направление стиля марки, которое, впрочем, шокировало как публику, так и СМИ.

Новая "четверка" БМВ выглядит неоднозначно – и всё из-за фирменных "ноздрей". Они стали просто громадными. Такая решетка радиатора, конечно, дело вкуса, однако в основном общественность была удивлена такому ходу дизайнеров баварской марки.

Новая BMW 4-Series (G22)

Новая BMW 4-Series (G22)

BMW

А вот в остальном BMW 4-Series 2021 выглядит без каких-либо вопросов. Особенно эволюционировал профиль – увеличение длины пошло на пользу пропорциям.

Новая BMW 4-Series (G22)

Новая BMW 4-Series (G22)

BMW

Новая BMW 4-Series (G22)

Новая BMW 4-Series (G22)

BMW

Что же касается салона, то здесь, в отличие от экстерьера, никаких сюрпризов – он почти что повторяет интерьер свежей 3-Series G20, на базе которой купе и построено. На передней панели установлен приборный щиток диагональю 5,1 дюйма тачскрин мультимедиа на 8,8 дюймов (но за доплату доступны экраны 10,3 и 12,3 дюйма соответственно). В базовую комплектацию включена система предупреждения о вероятности столкновения, автоматическое торможение, контроль за движением по полосе и др.

Новая BMW 4-Series (G22)

Новая BMW 4-Series (G22)

BMW

Новая BMW 4-Series (G22)

Новая BMW 4-Series (G22)

BMW

От седана 3-Series к тройке перекочевали и двигатели – это 2,0- и 3,0-литровые бензиновые, а также дизельные моторы моторы мощностью 190–375 сил. Трансмиссия – 8АКПП; привод может быть передним или полным в зависимости от версии. В самом мощном исполнении автомобиль набирает "сотню" за 4,5 сек.

Новая BMW 4-Series (G22)

Новая BMW 4-Series (G22)

BMW

Новая BMW 4-Series (G22)

Новая BMW 4-Series (G22)

BMW

Новая BMW 4-Series (G22)

Новая BMW 4-Series (G22)

BMW

Новая BMW 4-Series (G22)

Новая BMW 4-Series (G22)

BMW

Новая BMW 4-Series (G22)

Новая BMW 4-Series (G22)

BMW

Новая BMW 4-Series (G22)

Новая BMW 4-Series (G22)

BMW

Продажи двухдверки BMW 4-Series G22 начнутся в октябре, в следующем году линейку модели пополнят кабриолет и четырехдверное купе. В США автомобиль будут продавать от 46,6 тыс. долларов.

Новая BMW 4-Series (G22)

Новая BMW 4-Series (G22)

BMW

Новая BMW 4-Series (G22)

Новая BMW 4-Series (G22)

BMW

Новая BMW 4-Series (G22)

Новая BMW 4-Series (G22)

BMW

Новая BMW 4-Series (G22)

Новая BMW 4-Series (G22)

BMW

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что BMW M5 станет электромобилем мощностью свыше 1000 сил.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
BMW новые авто авто
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