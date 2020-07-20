Новая Лада Нива уже продается – появились фото машин

Стас Сидилев Новости 20:10, 20.07.2020

После того, как внедорожник Chevrolet Niva полностью перешел под юрисдикцию АвтоВАЗ и превратился в новую Лада Нива, стартовало его производство под новым брендом. Теперь модель поступила к дилеру.

Некоторые экземпляры выполнены с неокрашенным пластиковым обвесом.
Фото: drom.ru

На фото видны внедорожники Лада Нива с обвесом из неокрашенного темного пластика, а также автомобили, кузова которых выкрашены в сплошной цвет.

От прежнего Шевроле Нива "новый" внедорожник (модель появилась около 20 лет назад) отличается новой фальшрадиаторной решеткой с логотипом бренда и эмблемой Lada в центре рулевого колеса.

Также у дилера появились машины с полностью окрашенным кузовом.
Фото: drom.ru
Новая Лада Нива – это внедорожник Chevrolet с новыми деталями.
Фото: drom.ru

Двигатель остался прежним – бензиновый мотор объемом 1,7 л развивает 83 л.с. и сочетается с 5-ступенчатой механической КПП.

Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал самую странную Lada Niva в мире, которая удивляет своей необычной внешностью.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

В Польше задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака: все подробности главного коррупционного скандала дня

"Динамо" объявило об отставке Михайличенко

В Днепре проучили мужчину, жестоко избившего девушку в маршрутке. Фото

В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Зеленскому

"Слуга народа" отправит на выборы мэра Тернополя комика из шоу Зеленского, – СМИ