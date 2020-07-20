Новая Лада Нива уже продается – появились фото машин
После того, как внедорожник Chevrolet Niva полностью перешел под юрисдикцию АвтоВАЗ и превратился в новую Лада Нива, стартовало его производство под новым брендом. Теперь модель поступила к дилеру.
На фото видны внедорожники Лада Нива с обвесом из неокрашенного темного пластика, а также автомобили, кузова которых выкрашены в сплошной цвет.
От прежнего Шевроле Нива "новый" внедорожник (модель появилась около 20 лет назад) отличается новой фальшрадиаторной решеткой с логотипом бренда и эмблемой Lada в центре рулевого колеса.
Двигатель остался прежним – бензиновый мотор объемом 1,7 л развивает 83 л.с. и сочетается с 5-ступенчатой механической КПП.
Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал самую странную Lada Niva в мире, которая удивляет своей необычной внешностью.