Новая Лада Нива уже продается – появились фото машин

После того, как внедорожник Chevrolet Niva полностью перешел под юрисдикцию АвтоВАЗ и превратился в новую Лада Нива, стартовало его производство под новым брендом. Теперь модель поступила к дилеру.

Некоторые экземпляры выполнены с неокрашенным пластиковым обвесом. Фото: drom.ru

На фото видны внедорожники Лада Нива с обвесом из неокрашенного темного пластика, а также автомобили, кузова которых выкрашены в сплошной цвет.

От прежнего Шевроле Нива "новый" внедорожник (модель появилась около 20 лет назад) отличается новой фальшрадиаторной решеткой с логотипом бренда и эмблемой Lada в центре рулевого колеса.

Также у дилера появились машины с полностью окрашенным кузовом. Фото: drom.ru

Новая Лада Нива – это внедорожник Chevrolet с новыми деталями. Фото: drom.ru

Двигатель остался прежним – бензиновый мотор объемом 1,7 л развивает 83 л.с. и сочетается с 5-ступенчатой механической КПП.

Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал самую странную Lada Niva в мире, которая удивляет своей необычной внешностью.