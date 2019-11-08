Новая Лада Нива: рассекречен интерьер внедорожника

Текущее поколение Лада Нива выпускают с 1977 года. Архаичный внедорожник с тех пор не претерпел серьезных обновлений, однако АвтоВАЗ уже долгое время безуспешно мечтает о преемнике модели.

Как стало известно OBOZREVATEL, российский автопроизводитель подал в базу Федерального института промышленной собственности РФ патентные изображения интерьера Lada 4x4, которая станет следующим поколением Нивы.

Концепт Лада Нива: показаны патентные изображения салона fips.ru

Интересно, что серийный автомобиль получит другой салон. Изображения демонстрируют внутреннее убранство концепта Lada Vision 4x4, который уже показывали общественности в 2018 году. Производственный вариант модели будет совсем другим и внешне.

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Разумеется, в компании хотели бы сохранить стилистику прототипа снаружи и внутри, однако дизайн придется существенно упростить. В противном случае российские покупатели просто не сумеют "переварить" высокую стоимость авто, ведь даже с более простым дизайном новая Lada Niva существенно подорожает.

В интерьере Lada 4x4 выделены места для четверых – не самое практичное решение fips.ru

Салон Lada Vision 4x4 fips.ru

Серийный автомобиль внутри получится другим, но на данный момент производственные варианты не готовы. Неизвестно, когда это произойдет – со временем от новой машины и вовсе могут отказаться по причине затруднительного финансового положения АвтоВАЗа.

Концепт Lada Vision 4x4: серийный внедорожник будет выглядеть совсем по-другому lada.ru

Lada Vision 4x4 lada.ru

Как бы там ни было, на патентных изображениях передняя панель демонстрирует крупный дисплей мультимедийной системы, цифровой щиток приборов и вертикальные дефлекторы климатической системы.

Эскиз передней панели Lada Vision 4x4 – что-то похожее мы уже видели... lada.ru

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Стоит отметить заметное сходство с интерьером кроссовера Citroen C5 Aircross – объект вдохновения российских дизайнеров очевиден. Вероятно, в том числе по этой причине серийная Лада Нива (если она действительно появится) будет выглядеть иначе.

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