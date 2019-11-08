Главная Новости
8 ноября • обновлено в 14:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Новая Лада Нива: рассекречен интерьер внедорожника

686 Читать материал на украинском

Текущее поколение Лада Нива выпускают с 1977 года. Архаичный внедорожник с тех пор не претерпел серьезных обновлений, однако АвтоВАЗ уже долгое время безуспешно мечтает о преемнике модели.

Как стало известно OBOZREVATEL, российский автопроизводитель подал в базу Федерального института промышленной собственности РФ патентные изображения интерьера Lada 4x4, которая станет следующим поколением Нивы.

Концепт Лада Нива: показаны патентные изображения салона

Концепт Лада Нива: показаны патентные изображения салона

fips.ru

Интересно, что серийный автомобиль получит другой салон. Изображения демонстрируют внутреннее убранство концепта Lada Vision 4x4, который уже показывали общественности в 2018 году. Производственный вариант модели будет совсем другим и внешне.

Новости
Новый внедорожник Mitsubishi может ездить на керосине

Разумеется, в компании хотели бы сохранить стилистику прототипа снаружи и внутри, однако дизайн придется существенно упростить. В противном случае российские покупатели просто не сумеют "переварить" высокую стоимость авто, ведь даже с более простым дизайном новая Lada Niva существенно подорожает.

В интерьере Lada 4x4 выделены места для четверых – не самое практичное решение

В интерьере Lada 4x4 выделены места для четверых – не самое практичное решение

fips.ru

Салон Lada Vision 4x4

Салон Lada Vision 4x4

fips.ru

Серийный автомобиль внутри получится другим, но на данный момент производственные варианты не готовы. Неизвестно, когда это произойдет – со временем от новой машины и вовсе могут отказаться по причине затруднительного финансового положения АвтоВАЗа.

Концепт Lada Vision 4x4: серийный внедорожник будет выглядеть совсем по-другому

Концепт Lada Vision 4x4: серийный внедорожник будет выглядеть совсем по-другому

lada.ru

Lada Vision 4x4

Lada Vision 4x4

lada.ru

Как бы там ни было, на патентных изображениях передняя панель демонстрирует крупный дисплей мультимедийной системы, цифровой щиток приборов и вертикальные дефлекторы климатической системы.

Эскиз передней панели Lada Vision 4x4 – что-то похожее мы уже видели...

Эскиз передней панели Lada Vision 4x4 – что-то похожее мы уже видели...

lada.ru

Интерьер Citroen C5 Aircross был практически полностью скопирован АвтоВАЗом

Интерьер Citroen C5 Aircross был практически полностью скопирован АвтоВАЗом

citroen.com

Стоит отметить заметное сходство с интерьером кроссовера Citroen C5 Aircross – объект вдохновения российских дизайнеров очевиден. Вероятно, в том числе по этой причине серийная Лада Нива (если она действительно появится) будет выглядеть иначе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Новый бюджетный кроссовер Hyundai Venue 2020 уже полностью рассекречен. Названы список оснащения и цена автомобиля.

  • Skoda планирует создать целую линейку недорогих моделей. Для закрепления позиций в "народном" сегменте бренду необходим соперник Renault Duster.

  • Geely Icon 2020 – новый китайский кроссовер со стильным дизайном, который станет глобальной моделью.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости автомира
Теги
авто Lada Лада внедорожник кроссовер новости ВАЗ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения