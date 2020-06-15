Новая Лада на базе Renault: в сети показали фото

В этом году ожидается появление новой Лада Ларгус – универсала на базе Renault Logan MCV 2006 года. Несмотря на то, что за это время появилось второе поколение Рено Логан, и производитель скоро покажет третье, Lada Largus получит рестайлинг.

О дизайне новинки ранее уже была информация, теперь художник продемонстрировал свой взгляд на внешность новой Лада Ларгус 2021 модельного года. Исходя из актуальных данных, дизайн модели действительно будет похож на автомобиль, который изображен на представленных рендерах.

Художник показал Лада Ларгус 2021 модельного года kolesa.ru

Передняя часть выполнена в стиле последних моделей АвтоВАЗ – Лада Веста и хэтчбека Xray. Кузов останется прежним, поэтому со всех сторон универсал по-прежнему будет напоминать старый Renault Logan.

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Передний бампер, фары и решетка полностью новые, но задние фонари сохранят свою форму. Возможно, в них изменится графика – дизайнер показал альтернативный вариант. Осталось дождаться премьеры модели, чтобы сравнить ее внешность с этими картинками.

Универсал Renault Logan MCV первого поколения Renault

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