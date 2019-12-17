Новая Kia упала со второго этажа автосалона и приземлилась на другую Kia

В Индии местный дилер Kia остался сразу без двух новых кроссоверов Seltos. Один из автомобилей "рухнул" с высоты на другую машину.

Как выяснил OBOZREVATEL, инцидент произошел в городе Нави-Мумбаи. Во время показа автомобиля клиенту один из "Селтосов" пробил панорамное окно и упал со второго этажа. При этом приземлился он на другой Seltos, который был подготовлен для отправки клиенту.

Kia Seltos упал со второго этажа автосалона rushlane.com

К счастью, во время инцидента никто из людей серьезно не пострадал. А вот об автомобилях такого не скажешь – они получили довольно серьезные повреждения.

Kia Seltos упал со второго этажа автосалона rushlane.com

Kia Seltos упал со второго этажа автосалона rushlane.com

Кстати, аналогичный инцидент произошел в начале этого года у одного из индийских дилеров Hyundai. Потенциальный покупатель i20 пробил окно салона и упал на другой Hyundai.

Отметим, что в отличие от большинства других рынков, в Индии Kia представлена всего одной моделью, новым Seltos. Однако это не помешало ей всего за несколько месяцев стать лидером рынка по количеству реализованных автомобилей: компания продала 40 тысяч кроссоверов и еще столько же приняла заказов.

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