Новая Kia упала со второго этажа автосалона и приземлилась на другую Kia

В Индии местный дилер Kia остался сразу без двух новых кроссоверов Seltos. Один из автомобилей "рухнул" с высоты на другую машину.
Как выяснил OBOZREVATEL, инцидент произошел в городе Нави-Мумбаи. Во время показа автомобиля клиенту один из "Селтосов" пробил панорамное окно и упал со второго этажа. При этом приземлился он на другой Seltos, который был подготовлен для отправки клиенту.
Kia Seltos упал со второго этажа автосалона
rushlane.com
К счастью, во время инцидента никто из людей серьезно не пострадал. А вот об автомобилях такого не скажешь – они получили довольно серьезные повреждения.
Kia Seltos упал со второго этажа автосалона
rushlane.com
Kia Seltos упал со второго этажа автосалона
rushlane.com
Кстати, аналогичный инцидент произошел в начале этого года у одного из индийских дилеров Hyundai. Потенциальный покупатель i20 пробил окно салона и упал на другой Hyundai.
Отметим, что в отличие от большинства других рынков, в Индии Kia представлена всего одной моделью, новым Seltos. Однако это не помешало ей всего за несколько месяцев стать лидером рынка по количеству реализованных автомобилей: компания продала 40 тысяч кроссоверов и еще столько же приняла заказов.
Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, после ДТП дорогой Lamborghini бросили прямо на дороге.
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