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17 декабря • обновлено в 20:25
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Новая Kia упала со второго этажа автосалона и приземлилась на другую Kia

1.2т
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В Индии местный дилер Kia остался сразу без двух новых кроссоверов Seltos. Один из автомобилей "рухнул" с высоты на другую машину.

Как выяснил OBOZREVATEL, инцидент произошел в городе Нави-Мумбаи. Во время показа автомобиля клиенту один из "Селтосов" пробил панорамное окно и упал со второго этажа. При этом приземлился он на другой Seltos, который был подготовлен для отправки клиенту.

Kia Seltos упал со второго этажа автосалона

Kia Seltos упал со второго этажа автосалона

rushlane.com

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К счастью, во время инцидента никто из людей серьезно не пострадал. А вот об автомобилях такого не скажешь – они получили довольно серьезные повреждения.

Kia Seltos упал со второго этажа автосалона

Kia Seltos упал со второго этажа автосалона

rushlane.com

Kia Seltos упал со второго этажа автосалона

Kia Seltos упал со второго этажа автосалона

rushlane.com

Кстати, аналогичный инцидент произошел в начале этого года у одного из индийских дилеров Hyundai. Потенциальный покупатель i20 пробил окно салона и упал на другой Hyundai.

Отметим, что в отличие от большинства других рынков, в Индии Kia представлена всего одной моделью, новым Seltos. Однако это не помешало ей всего за несколько месяцев стать лидером рынка по количеству реализованных автомобилей: компания продала 40 тысяч кроссоверов и еще столько же приняла заказов.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, после ДТП дорогой Lamborghini бросили прямо на дороге.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
новости курьез
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