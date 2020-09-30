Новая Honda Civic 2021 рассекречена раньше времени

В сети появились патентные изображения Honda Civic следующего, 11-го, поколения. Они дают полное представление о том, как изменится дизайн модели.

Снимки нового "Цивика" в кузове хетчбэк опубликовал форум CivicXI.com.

Как следует из изображений, линии нового Civic стали мягче и менее угловатыми. Фары и задние фонари при этом стали шире, а передняя решетка радиатора теперь не такая навязчивая.

Honda уже подтвердила, что покажет новый Civic весной 2021 года. Помимо хэтчбека, линейка модели также будет включать Civic Sedan, а также новое поколение спортивного Civic Type R (его появление ожидается в 2022 году).

Последний немного прибавит в размерах со сменой поколений; под капотом пропишется 2,0-литровый турбомотор мощностью около 400 л.с., состыкованный с 6-ступенчатой "механикой".

Пакет для Civic Type R также будет включать аэродинамический обвес, большой задний спойлер, спортивную подвеску, спортивную выхлопную систему, а также изысканный интерьер со спортивными сиденьями и рулевым колесом.

Продажи Honda Civic 2021 начнутся осенью следующего года.

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