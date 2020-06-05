Новая Dacia Logan "засветилась" с таинственным Renault Twingo

Новое поколение Dacia Logan (на украинском рынке – Renault Logan) проходит финальные дорожные тесты перед долгожданной премьерой.

Помимо бюджетного седана фотошпионы неожиданной обнаружили таинственный тестовый Renault Twingo. Оба автомобиля были сфотографированы неподалеку от завода компании Dacia в Румынии.

Dacia Logan и Renault Twingo carscoops.com

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Несмотря на глубокий камуфляж видно, что Logan получит облицовку радиатора с хромированным окладом в стиле кроссовера Duster и новую светотехнику. Пропорции и размеры новинки не изменятся, а в основе будет лежать упрощенная платформа CMF-B от Renault Clio.

Dacia Logan и Renault Twingo carscoops.com

Ожидается, что в семействе Logan появится версия с гибридным силовым агрегатом, который уже используется на Clio E-Tech. Напомним, что суммарная мощность гибридного силового агрегата составляет 140 л.с. Кроме того, для новинки будут предложены бензиновый 1-литровый трехцилиндровый мотор и 1,5-литровый турбодизель.

Dacia Logan и Renault Twingo carscoops.com

Седан Logan и хэтчбек Sandero предположительно будут представлены на международном автосалоне в Париже в октябре нынешнего года, а первые товарные экземпляры появятся в шоу-румах ближе к концу года.

Dacia Logan и Renault Twingo carscoops.com

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Dacia Logan и Renault Twingo carscoops.com

Что же касается таинственного Renault Twingo, который сопровождал Logan, то, по всей вероятности, это был так называемый тестовый "мул". Twingo уже пережил плановый рестайлинг в 2019 году, так что под его внешностью может скрываться прототип электрического Dacia Spring, премьера которого ожидается в Европе в 2021 году.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Renault готовит новый бюджетный кроссовер.

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