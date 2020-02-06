Новая BMW удивит нереально огромными "ноздрями" радиатора

В сети появились живые фото новой модели BMW. Судя по ним, у новинки будет самая крупная решетка радиатора среди всех моделей баварской марки.

Как выяснил OBOZREVATEL, речь идет о готовящемся купе BMW 4-Series 2021 модельного года. Если верить представленным изображениям, у машины будут не большие, а просто гигантские "ноздри". Сейчас же рекордсменом по размеру главного фирменного элемента BMW является седан 7-Series актуального поколения.

Серийная BMW 4-Series 2021 germancarforum.com

При этом важно заметить, что перед нами не концепт, а серийная версия: прототип BMW 4-Series дебютировал осенью прошлого года, он выглядит несколько по-другому (как и подобает шоу-карам), хотя обладает похожей решеткой радиатора исполинских размеров, а также аналогичными фарами и V-образным центральным воздухозаборником.

BMW Concept 4 carscoops.com

BMW Concept 4 carscoops.com

Что касается технической части, BMW 4-Series 2021 унаследует линейку двигателей от последней "тройки": 2,0-литровую турбочетвёрку на 255 л.с. (400 Нм) и 3,0-литровый шестёрку с турбонаддувом мощностью 382 л.с. (500 Нм). Позднее в гамме появится заряженный вариант M4 с 3,0-литровым двигателем M TwinPower Turbo, выдающий 473 л.с. и 473 л.с.

Серийная BMW 4-Series 2021 germancarforum.com

Серийная BMW 4-Series 2021 germancarforum.com/

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине недавно представили BMW X6 2020.

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