Новая BMW M3 удивила огромными "ноздрями" радиатора

В сети появились официальные изображения новых заряженных моделей BMW – седана M3 2021 и купе M4 2021. Полностью же оба автомобиля рассекретят завтра, 23 сентября.

Фотографии новинок распространили на форуме, посвященному баварской марке, и в соцсети Reddit. Наибольшим сюрпризом оказалась новая BMW M3 Sedan. Если для M4 Coupe огромная радиаторная решетка была ожидаема (такую уже получила обычная BMW 4), то увидеть ее на заряженной "тройке" никто не рассчитывал.

BMW M3 2021 и M4 2021. Фото: Reddit

Пакет доработок для новых M34 и M4 включает аэродинамический обвес (модифицированный передний бампер с увеличенными вентиляционными отверстиями, более широкие крылья, набор более ярких порогов, задний диффузор, спойлер на багажнике), капот с вентиляционными отверстиями, алюминиевые колеса, спортивная подвеска, более мощные тормоза, спортивная выхлопная система, спортивные сиденья и руль.

BMW M4 2021. Фото: Reddit

BMW M3 2021. Фото: Reddit

Что касается оформления интерьера, у BMW M3 и M4 2021 он будет сделан в черном, оранжево-черном или сине-черном кожаном исполнении.

BMW M3 2021 и M4 2021. Фото: Reddit

Новые M3 Sedan и M4 Coupe будут оснащаться 3,0-литровым шестицилиндровым твин-турбо двигателем мощностью 480 (обычный вариант) и 510 л.с.(более мощная версия Competition); мотор состыкуют с 6-ступенчатой ​​механической и 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением (на выбор покупателя).

BMW M3 2021 и M4 2021. Фото: Reddit

BMW M3 2021. Фото: Reddit

BMW M3 2021. Фото: Reddit

BMW M3 2021. Фото: Reddit

BMW M3 2021. Фото: Reddit

Кроме того, новые M3 и M4 будут доступны с задним или полным приводом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что BMW готовит электромобиль i4 с запасом хода 600 км.