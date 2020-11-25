Новую Audi RS3 превратили в "биток" с помощью фейерверка

Виталий Сазонов Новости 10:25, 25.11.2020 Обновлено: 10:53, 25.11.2020

В Нидерландах новая Audi RS3 стала жертвой хулиганов – неизвестные нанесли серьезный урон заряженному универсалу с помощью сильного фейерверка. После взрывов пиротехники автомобиль стал выглядеть так, будто побывал в серьезном ДТП.

Как сообщает Autoblog, инцидент произошел в ночь с 20 на 21 ноября в одном из спальных районах города Бреда. По словам владельцев взрывы были настолько сильными, что разбудили не только их самих, но и жителей других близлежащих домов.

Хулиганы превратили новую Audi RS3 в "биток" с помощью фейерверка
bndestem.nl

Как видно на фото, фейерверк значительно повредил переднюю часть "Ауди": у автомобиля полностью сорвало капот, который к тому же, превратился в решето. Кроме того, оказалось разбитым лобовое стекло, а на крыше образовалась большая вмятина. Осколки от машины разлетелись в нескольких десятках метров.

Хулиганы превратили новую Audi RS3 в "биток" с помощью фейерверка
bndestem.nl

На данный момент полиция ищет хулиганов. Владельцы машины объявили о вознаграждении в размере 5 000 евро за любую информацию, которая поможет выйти на них.

Хулиганы превратили новую Audi RS3 в "биток" с помощью фейерверка
autoblog.nl
Хулиганы превратили новую Audi RS3 в "биток" с помощью фейерверка
autoblog.nl

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 17-летний блогер разбил автомобиль за 2,8 млн евро. Это был эксклюзивный гиперкар Pagani, который принадлежал его отцу.

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