Новая китайская АКБ для электрокаров: пробег 880 км и ресурс 15 лет

В последнее время некоторые автопроизводители и сторонние компании то и дело представляют или, как минимум, анонсируют революционные батареи для электромобилей. В числе таких оказалась китайская фирма Honeycomb Energy.

Данная компания не особо известна в автомобильных кругах, однако за её плечами – большой опыт аккумуляторных разработок. В этом направлении она работает с 2012 года, а в 2018-м даже успела стать независимым поставщиком АКБ. А теперь Honeycomb Energy с гордостью представляет свое новое детище – батарею, которая способна обеспечить электрокарам большой запас хода и обладает хорошей долговечностью, а также повышенным уровне безопасности.

Батарея Honeycomb Energy mydrivers.com

Honeycomb Energy разработала две версии батареи – емкостью 115 Ач (плотность энергии – 245 Вт/кг) и 226 Ач (40 Вт/кг). Последний модель рассчитан на запас хода 880 км, что является довольно внушительным показателем. Однако ресурс впечатляет не менее – оба модуля рассчитаны на 15 лет эксплуатации или же 1,2 млн км пробега (для понимания, у современных АКБ в среднем срок службы составляет 400-500 тыс. км).

Батарея Honeycomb Energy mydrivers.com

Также новый аккумулятор имеет примерно в 2,5 раза больше циклов заряда/разряда, чем актуальные аналоги – 2500. Еще одним его плюсом является устойчивость к перегреву – в ходе тестов модуль неоднократно выдерживал температуру нагрева в 150°C.

Наконец, батарея Honeycomb Energy будет ещё и дешевле: она не содержит кобальта – материала, который сейчас является самым дорогим металлом в электромобилях.

Кстати, как ранее сообщал OBOZREVATEL, сейчас Tesla готовит к производству батарею, которая должна сделать её электромобили более живучими и дешевым одновременно.

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