Утка на капоте и граната в салоне: в Украине засняли стильную Волгу

В городе Дрогобыч, что во Львовской области, засветилась необычная ГАЗ-21 Волга (третьей серии – 1962-1970). Машина обладает довольно скромным, но при этом очень стильным тюнингом.

Издалека старое советское авто выделяется разве что заниженной подвеской и оригинальным колесами черного цвета. Но если подойти к машине поближе, можно заметить ещё несколько особенностей.

ГАЗ-21 Волга с необычным тюнингом instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

Во-первых, это торчащий из крышки капота компрессор (но, очевидно, здесь он выполняет роль муляжа), во-вторых – необычная фигурка на "носу" авто вместо оригинального оленя (на вид она напоминает некий гибрид утки и носорога). Кроме того, владелец установил на машину два дополнительных фонаря и вывел выхлоп на правую сторону машины.

ГАЗ-21 Волга с необычным тюнингом instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

ГАЗ-21 Волга с необычным тюнингом instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

ГАЗ-21 Волга с необычным тюнингом instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

Но самый главный сюрприз, пожалуй, находится в салоне – здесь обращает на себя внимания рукоятка рычага в виде гранаты.

ГАЗ-21 Волга с необычным тюнингом instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a

Есть ли какие-либо доработки по части мотора, неизвестно (стандартно же такая Волга оснащалась 2,4-литровым двигателем мощностью 70 л.с.).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в продаже появилась редкая ГАЗ-24 Волга с дизельным двигателем Peugeot.

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