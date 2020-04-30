Утка на капоте и граната в салоне: в Украине засняли стильную Волгу

В городе Дрогобыч, что во Львовской области, засветилась необычная ГАЗ-21 Волга (третьей серии – 1962-1970). Машина обладает довольно скромным, но при этом очень стильным тюнингом.
Издалека старое советское авто выделяется разве что заниженной подвеской и оригинальным колесами черного цвета. Но если подойти к машине поближе, можно заметить ещё несколько особенностей.
ГАЗ-21 Волга с необычным тюнингом
instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a
Во-первых, это торчащий из крышки капота компрессор (но, очевидно, здесь он выполняет роль муляжа), во-вторых – необычная фигурка на "носу" авто вместо оригинального оленя (на вид она напоминает некий гибрид утки и носорога). Кроме того, владелец установил на машину два дополнительных фонаря и вывел выхлоп на правую сторону машины.
ГАЗ-21 Волга с необычным тюнингом
instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a
ГАЗ-21 Волга с необычным тюнингом
instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a
ГАЗ-21 Волга с необычным тюнингом
instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a
Но самый главный сюрприз, пожалуй, находится в салоне – здесь обращает на себя внимания рукоятка рычага в виде гранаты.
ГАЗ-21 Волга с необычным тюнингом
instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a
Есть ли какие-либо доработки по части мотора, неизвестно (стандартно же такая Волга оснащалась 2,4-литровым двигателем мощностью 70 л.с.).
The incredible style. GAZ-21 “Volga” ‘1956-70 (1 of 639 478 units). The technical data base GAZ-21 (III) ‘1962-70. 1. Engine - 2.4L I4. 2. Power output - 70 PS (170 Nm). 3. Top speed - 130 km/h. 4. Accelerate from 0–100 km/h - 22.0 sec. Photo by 📸@_marta__marta_ #ГАЗ21Волга#ГАЗ21#ГАЗ#ГАЗВолга#21Волга#волга#ссср#тачкиссср#gaz21volga#ussr#ussrcars#gazvolga#gaz21#volg#volgavintage#21volga#volgatuning#gaztuning#gaz21tuning#газ21тюнинг#волгатюнинг#волга21тюнинг#volgastance#stance#волгастэнс#classiccars#vintagecars#vintagetuning
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в продаже появилась редкая ГАЗ-24 Волга с дизельным двигателем Peugeot.
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