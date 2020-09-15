Nokian Tyres провела презентацию новых летних шин для сезона 2021

Всемирно известный шинный производитель, финская компания Nokian Tyres, провела онлайн-презентацию нового поколения летних шин семейств Hakka и Nordman.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новые модели представлены шинами Hakka Green 3 и Hakka Van, а также новинками Nordman SZ2 и Nordman S2 SUV.

Hakka Green 3

В новом поколении шин семейства Green используется концепция Green Sense, за счет которой удалось уменьшить тормозной путь автомобиля и свести к минимуму риск аквапланирования. Стабильное, точное и удобное управление обеспечивается как на сухом, так и на мокром покрытии.

Nokian Hakka Green 3. Фото: nokiantyres.com

Резиновая смесь Hakka Green Hybrid, разработанная для переменчивой летней погоды, в сочетании со специально подобранным рисунком протектора обеспечивают превосходную износостойкость с первых дней весны до осенних холодов.

Nokian Hakka Green 3. Фото: nokiantyres.com

Износостойкость Hakka Green 3 по сравнению с прежним поколением увеличена на 35 %. В зависимости от стиля вождения это может означать увеличение срока службы примерно на 10 тысяч км пробега или на один летний сезон. Для большинства типоразмеров Hakka Green 3 класс сцепления с мокрой дорогой соответствует максимально высокому уровню "А" по европейской классификации.

Широкий выбор типоразмеров шин Hakka Green 3 (от 13 до 18 дюймов), обеспечивающих комфортное и экологичное вождение, особенно хорошо подходит для семейных автомобилей малого и среднего размера. Многие типоразмеры шин специально разработаны для новейших автомобилей с гибридными двигателями и электромобилей. Наиболее распространенные индексы скорости: T (до 190 км/ч), H (до 210 км/ч) и V (до 240 км/ч).

Hakka Van

Для минивенов и коммерческого транспорта компания Nokian подготовила совершенно новую модель Hakka Van. Компьютерное моделирование, тысячи километров испытаний и эксплуатация в реальных условиях работы помогли разработать концепцию надежности управления и комфорта.

Nokian Hakka Van. Фото: nokiantyres.com

Для облегчения управления тяжелыми универсальными фургонами протектор сделан более жестким за счет длинных ребер, а "удалители камней" на дне канавок сводят к минимуму попадание в шину острых камней.

Nokian Hakka Van. Фото: nokiantyres.com

Использование в конструкции боковин арамидного волокна придает шинам Hakka Van дополнительную жесткость и прочность для более надежной защиты от ударов и порезов.

Широкий ассортимент шин Hakka Van включает 21 типоразмер с диаметром от 14 до 18 дюймов с индексами скорости от R (170 км/ч) до H (210 км/ч).

Nordman SZ2

Новая высокоскоростная UHP летняя шина Nokian Nordman SZ2 обеспечивает точную управляемость и позволяет сохранять контроль над автомобилем как на асфальте, так и на гравии.

Nokian Nordman SZ2. Фото: nokiantyres.com

Резиновая смесь протектора Nordman SZ2 рассчитана на нагрузки, возникающие при движении по дорогам с некачественным покрытием и работает в широком диапазоне температур. Устойчивый к порезам состав также повышает комфорт вождения за счет подавления шума при движении по неровному асфальту.

Nokian Nordman SZ2. Фото: nokiantyres.com

Размерный ряд включает 21 типоразмер диаметром от 16 до 20 дюймов с индексами скорости V (до 240 км/ч), W (до 270 км/ч) и Y (до 300 км/ч).

Nordman S2 SUV

Шины Nokian Nordman S2 SUV созданы специально для использования на кроссоверах и внедорожниках. Они обеспечат высокий уровень ездового комфорта даже на самых неровных дорогах, а также сэкономят топливо. Благодаря высокой прочности эта модель отличается большим ресурсом.

Nokian Nordman S2 SUV. Фото: nokiantyres.com

Асимметричный рисунок протектора повышает комфорт вождения и делает управление более точным. Канавки, или ламели, расположенные на шашках плечевых участков протектора, различное сечение канавок и шашки протектора различных размеров с усиливающими элементами обеспечивают жесткость и универсальность протектора и позволяют ему адаптироваться к различным стилям вождения.

Nokian Nordman S2 SUV. Фото: nokiantyres.com

Широкий размерный ряд нацелен на постоянно растущий рынок внедорожников и состоит из 26 типоразмеров диаметром от 16 до 19 дюймов. Индексы скорости новой модели T (до 190 км/ч), H (до 210 км/ч) и V (до 240 км/ч) позволяют устанавливать шины Nokian Nordman S2 SUV практически на все популярные модели внедорожников. Размерный ряд также включает в себя несколько специальных типоразмеров с маркировкой XL для внедорожников повышенной грузоподъемности.

Новые модели шин Nokian Tyres станут доступны для автолюбителей весной будущего года.

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