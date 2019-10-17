Nokian Tyres представила новые зимние шины для украинских автомобилистов

Для украинских автолюбителей Nokian Tyres подготовила две новых модели зимних шин.

О этом OBOZREVATEL рассказали на презентации, которая состоялась в столичном отеле Premier Palace. Представлять шинные новинки в Украину приехал один из ведущих специалистов компании – Матти Морри, руководитель технического департамента Nokian Tyres по работе с клиентами.

Зимние шины Nokian Tyres nokiantyres.ua

Из-за глобального потепления зима, в том числе в Украине, стала мягче. Поэтому зимние шины должны гарантировать надежное сцепление шин с дорогой не только на снегу или льду, но и на ледяной каше, которая образуется из-за дождя, использования соли и прочих химических реагентов, а также неожиданного перепада температур. Изменения климата заставляют производителей шин разрабатывать новые технологии для обеспечения безопасного управления автомобилем в различных дорожных условиях.

Одной из таких новинок стала фрикционная шина Nokian WR Snowproof. Главной особенностью этой зимней шины является концепция Alpine Sence Grip, которая способна обеспечить высокую стабильность движения и сцепление шин с дорогой в широком диапазоне температур на дорогах с разным покрытием.

Новые зимние шины Nokian WR Snowproof для украинского рынка nokiantyres.ua

Одной из важных составляющих новой технологии стала уникальная резиновая смесь, используемая в Nokian WR Snowproof. Она представляет собой комбинацию смесей для суровых и мягких зим. Благодаря этому новые шины не боятся снега и морозов, но и в теплую погоду обеспечат надежное сцепление с сухой дорожной поверхностью.

Новые зимние шины Nokian WR Snowproof для украинского рынка nokiantyres.ua

Этому также способствуют специальный рисунок протектора и сеть канавок, обеспечивающих эффективный отвод воды и снега из пятна контакта. Кроме того, новая шина Nokian WR Snowproof обладает низким сопротивлением качению, что помогает снизить расход топлива и сократить уровень вредных выбросов в атмосферу.

Новые зимние шины Nokian Hakkapeliitta LT3 для украинского рынка nokiantyres.ua

Еще одна новинка от финского бренда – шипованная шина Nokian Hakkapeliitta LT3. Она предназначена для пикапов и легких коммерческих автомобилей. Уникальность новинки заключается в использовании шипов из нержавеющей стали особой формы.

Новые зимние шины Nokian Hakkapeliitta LT3 для украинского рынка nokiantyres.ua

Преимущества шипов из нержавеющей стали заключаются в высокой коррозионной стойкости, а также улучшенном сцеплении на скользких поверхностях. Также применение таких шипов позволило повысить срок службы шин в зимних условиях и при повышенных нагрузках.

Новый рисунок протектора и особая форма канавок шин Nokian Hakkapeliitta LT3 обеспечивают улучшенные сцепные свойства и управляемость на дорогах с различным покрытием. Для повышения надежности и долговечности новые шины получили усиленные арамидным волокном боковины. Эта фирменная технология позволяет надежно защитить шины от порезов и повреждений в сложных дорожных условиях.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, европейская организация Euro NCAP провела серию новых краш-тестов.

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