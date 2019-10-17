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17 октября • обновлено в 11:30
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Nokian Tyres представила новые зимние шины для украинских автомобилистов

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Для украинских автолюбителей Nokian Tyres подготовила две новых модели зимних шин.

О этом OBOZREVATEL рассказали на презентации, которая состоялась в столичном отеле Premier Palace. Представлять шинные новинки в Украину приехал один из ведущих специалистов компании – Матти Морри, руководитель технического департамента Nokian Tyres по работе с клиентами.

Зимние шины Nokian Tyres

Зимние шины Nokian Tyres

nokiantyres.ua

Из-за глобального потепления зима, в том числе в Украине, стала мягче. Поэтому зимние шины должны гарантировать надежное сцепление шин с дорогой не только на снегу или льду, но и на ледяной каше, которая образуется из-за дождя, использования соли и прочих химических реагентов, а также неожиданного перепада температур. Изменения климата заставляют производителей шин разрабатывать новые технологии для обеспечения безопасного управления автомобилем в различных дорожных условиях.

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Одной из таких новинок стала фрикционная шина Nokian WR Snowproof. Главной особенностью этой зимней шины является концепция Alpine Sence Grip, которая способна обеспечить высокую стабильность движения и сцепление шин с дорогой в широком диапазоне температур на дорогах с разным покрытием.

Новые зимние шины Nokian WR Snowproof для украинского рынка

Новые зимние шины Nokian WR Snowproof для украинского рынка

nokiantyres.ua

Одной из важных составляющих новой технологии стала уникальная резиновая смесь, используемая в Nokian WR Snowproof. Она представляет собой комбинацию смесей для суровых и мягких зим. Благодаря этому новые шины не боятся снега и морозов, но и в теплую погоду обеспечат надежное сцепление с сухой дорожной поверхностью.

Новые зимние шины Nokian WR Snowproof для украинского рынка

Новые зимние шины Nokian WR Snowproof для украинского рынка

nokiantyres.ua

Этому также способствуют специальный рисунок протектора и сеть канавок, обеспечивающих эффективный отвод воды и снега из пятна контакта. Кроме того, новая шина Nokian WR Snowproof обладает низким сопротивлением качению, что помогает снизить расход топлива и сократить уровень вредных выбросов в атмосферу.

Новые зимние шины Nokian Hakkapeliitta LT3 для украинского рынка

Новые зимние шины Nokian Hakkapeliitta LT3 для украинского рынка

nokiantyres.ua

Еще одна новинка от финского бренда – шипованная шина Nokian Hakkapeliitta LT3. Она предназначена для пикапов и легких коммерческих автомобилей. Уникальность новинки заключается в использовании шипов из нержавеющей стали особой формы.

Новые зимние шины Nokian Hakkapeliitta LT3 для украинского рынка

Новые зимние шины Nokian Hakkapeliitta LT3 для украинского рынка

nokiantyres.ua

Преимущества шипов из нержавеющей стали заключаются в высокой коррозионной стойкости, а также улучшенном сцеплении на скользких поверхностях. Также применение таких шипов позволило повысить срок службы шин в зимних условиях и при повышенных нагрузках.

Новый рисунок протектора и особая форма канавок шин Nokian Hakkapeliitta LT3 обеспечивают улучшенные сцепные свойства и управляемость на дорогах с различным покрытием. Для повышения надежности и долговечности новые шины получили усиленные арамидным волокном боковины. Эта фирменная технология позволяет надежно защитить шины от порезов и повреждений в сложных дорожных условиях.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, европейская организация Euro NCAP провела серию новых краш-тестов.

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Тема
Автоновости Украины
Место
Украина Киев
Тег
авто
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Что ВСЕ украинские автомобили шинами обеспечили? Все 3500? Для NOKIAN это огромная прибыль...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
С улучшенным горением?
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