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29 мая • обновлено в 10:53
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Nivus в стиле BMW: новый кроссовер VW показали на фото

1.7т
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Новый кроссовер Volkswagen Nivus представлен официально. Своим купеобразным силуэтом автомобиль напоминает BMW X6 и X4, но построена новинка на компонентах Volkswagen Polo.

Мы ждем эту модель какое-то время, теперь производитель полностью рассекретил новинку и показал ее дизайн. Новый Фольксваген Нивус 2021 модельного года получил динамичный силуэт. Модель находится в компактном классе и будет относительно доступной, но прицел на имиджевый сегмент очевиден.

VW Nivus 2021 представлен официально

VW Nivus 2021 представлен официально

volkswagen.com

В передней части VW Nivus 2021 демонстрирует узкие фары с интегрированными дневными ходовыми огнями. Шестиугольная решетка по размерам соответствует крупному воздухозаборнику в бампере.

VW Nivus 2021 представлен официально

VW Nivus 2021 представлен официально

volkswagen.com

Дизайн кормы получился еще интереснее за счет сильного наклона задних стоек и объединенных в цельный блок фонарей. По кругу в обвесе и на колесных арках заметно оформление из темного неокрашенного пластика.

VW Nivus 2021 представлен официально

VW Nivus 2021 представлен официально

volkswagen.com

VW Nivus 2021 представлен официально

VW Nivus 2021 представлен официально

volkswagen.com

Как и ожидалось, новый Volkswagen Nivus 2021 получил турбированный трехцилиндровый двигатель объемом 1 л, который выдает 116 л.с. на бензине и 128 л.с. на этаноле. Мотор сочетается с 6-ступенчатой автоматической КПП.

VW Nivus 2021 представлен официально

VW Nivus 2021 представлен официально

volkswagen.com

На рынке Южной Америки продажи новинки начнутся уже летом этого года. Немного позже новый кроссовер VW появится и в Европе, где покупатели смогут выбрать агрегат из расширенной моторной гаммы.

VW Nivus 2021 представлен официально

VW Nivus 2021 представлен официально

volkswagen.com

VW Nivus 2021 представлен официально

VW Nivus 2021 представлен официально

volkswagen.com

Кроме непосредственно VW Polo, ближайшие родственники новой модели Фольксваген – Skoda Scala и компактный кроссовер Skoda Kamiq.

Как рассказывал OBOZREVATEL, на продажу выставили дом на колесах, внутри которого в буквальном смысле оказался Volkswagen Beetle.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Volkswagen кроссовер новые авто авто
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