Nivus в стиле BMW: новый кроссовер VW показали на фото

Новый кроссовер Volkswagen Nivus представлен официально. Своим купеобразным силуэтом автомобиль напоминает BMW X6 и X4, но построена новинка на компонентах Volkswagen Polo.

Мы ждем эту модель какое-то время, теперь производитель полностью рассекретил новинку и показал ее дизайн. Новый Фольксваген Нивус 2021 модельного года получил динамичный силуэт. Модель находится в компактном классе и будет относительно доступной, но прицел на имиджевый сегмент очевиден.

VW Nivus 2021 представлен официально volkswagen.com

В передней части VW Nivus 2021 демонстрирует узкие фары с интегрированными дневными ходовыми огнями. Шестиугольная решетка по размерам соответствует крупному воздухозаборнику в бампере.

VW Nivus 2021 представлен официально volkswagen.com

Дизайн кормы получился еще интереснее за счет сильного наклона задних стоек и объединенных в цельный блок фонарей. По кругу в обвесе и на колесных арках заметно оформление из темного неокрашенного пластика.

VW Nivus 2021 представлен официально volkswagen.com

VW Nivus 2021 представлен официально volkswagen.com

Как и ожидалось, новый Volkswagen Nivus 2021 получил турбированный трехцилиндровый двигатель объемом 1 л, который выдает 116 л.с. на бензине и 128 л.с. на этаноле. Мотор сочетается с 6-ступенчатой автоматической КПП.

VW Nivus 2021 представлен официально volkswagen.com

На рынке Южной Америки продажи новинки начнутся уже летом этого года. Немного позже новый кроссовер VW появится и в Европе, где покупатели смогут выбрать агрегат из расширенной моторной гаммы.

VW Nivus 2021 представлен официально volkswagen.com

VW Nivus 2021 представлен официально volkswagen.com

Кроме непосредственно VW Polo, ближайшие родственники новой модели Фольксваген – Skoda Scala и компактный кроссовер Skoda Kamiq.

Как рассказывал OBOZREVATEL, на продажу выставили дом на колесах, внутри которого в буквальном смысле оказался Volkswagen Beetle.

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