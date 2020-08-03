"Ниву" для миллионеров построили в России

Сергей Иванов Новости 15:10, 3.08.2020

Московская компания Lux Form, которая специализируется на производстве всевозможных домов на колесах, представила оригинальный полноприводный кемпер на базе "Нивы".

В основе конструкции лежит полноприводное шасси ВИС-2346. Автомобиль имеет полурамную конструкцию кузова и рессорную заднюю подвеску. Под капотом новинки располагается "вазовский" 1,7-литровый бензиновый мотор мощностью 83 л.с., работающий в тандеме с 5-ступенчатой "механикой".

"Ниву" для миллионеров построили в России. Фото:
granta-furgon.ru

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В жилой надстройке разместили диван, складной столик, кухню с раковиной, газовую плиту, холодильник. Кроме того, в машине предусмотрена ванная комната с душем, бойлером и биотуалетом.

Днем салон предоставляет кухню-гостиную на 2 человек. Фото:
granta-furgon.ru
Ночью салон превращается в спальню. Фото:
granta-furgon.ru

Для хранения вещей предусмотрен двухсекционный шкаф-гардероб. Ночью большую часть пространства занимает двухспальная кровать-трансформер длиной 1,98 м и шириной 1,58 м.

Санузел оснащен биотуалетом, раковиной и душем. Фото:
granta-furgon.ru
Спальное место имеет размеры 1,98 х 1,58 м. Фото:
granta-furgon.ru
В салоне есть кухня, столик и два места для отдыха. Фото:
granta-furgon.ru

Стоимость модернизированной "Нивы" стартует с отметки 1,6 млн рублей, а наиболее укомплектованная версия обойдется в 2,1 млн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, армейский вездеход превратили в "дом на колесах".

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