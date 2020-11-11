Nissan закупил партию Toyota RAV4 для "хитрой спецоперации"

Американское подразделение Nissan приобрело крупную партию кроссоверов Toyota RAV4. "Тойотовский" бестселлер будет предлагаться в более чем 500 автосалонах "Ниссан" в Америке, и каждый, кто планирует купить Nissan Rogue, более известный в Украине X-Trail, сможет его опробовать.

Как пишет Motor1, Nissan признает, что RAV4 – отличный автомобиль и заслуживает звания самого продаваемого компактного внедорожника в Америке. Но вместе с тем в Nissan убеждены, что Rogue во всем лучше Toyota, поэтому всем желающим предлагается провести сравнительный тест этих двух моделей. В Toyota знакомы с этой маркетинговой кампанией, и для них это большая честь. Топ-менеджмент компании из Тоёты ожидает, что клиенты все-таки выберут RAV4.

Nissan Rogue (вверху) и Toyota RAV4 (внизу) Motor1

Эта нетрадиционная стратегия, получившая название "Rogue Gone Rogue", может принести плоды, но некоторые эксперты считают ее очень рискованной. "Легко может случиться так, что некоторые клиенты решат иначе, чем надеется Nissan", – говорит аналитик Тайсон Джомини из J.D. Power.

К слову, новый Nissan Rogue в Америке стоит от 25 650 долларов США. В свою очередь цены на RAV4 начинаются с 26 050 долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Nissan представил обновленный пикап Navara. Новинка существенно отличается от прошлой версии.