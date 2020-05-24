Nissan Qashqai превратили в новый кроссовер Lada
В среднесрочной перспективе АвтоВАЗ готовит несколько новых автомобилей Лада. Без кроссоверов сегодня никак не обойтись. Один из таких вариантов уже показали на фото. Но машина очень похожа на Nissan Qashqai.
Художник вдохновился концептом Lada Xcode, который не намекал на конкретную модель, но демонстрировал дальнейшее развитие дизайна Лада. Именно этот автомобиль выступил в роли прототипа стилистики.
За основу дизайнер взял фото Ниссан Кашкай актуальной второй генерации и видоизменил некоторые элементы, чтобы "подогнать" японский кроссовер под перспективный облик Лада.
Так, передняя часть ниже линии капота новая – с другими фарами, огнями ДХО, решеткой и бампером с другими воздухозаборниками. Появились новые серебристые декоративные элементы.
В профиль новая Лада выглядит так же, как и кроссовер Nissan, но корма изменилась. От корпоративного стиля Lada здесь только четыре крупные буквы, в целом же сзади бюджетный кроссовер почему-то напоминает Volvo XC40.
На данный момент неизвестно, появится ли что-нибудь подобное в модельном ряду АвтоВАЗа. Но серийный кроссовер в любом случае не будет похож на Qashqai.
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