Nissan против Tesla: люди чудом остались целы в жутком ДТП. Видео

В Абингтоне, штат Пенсильвания, США, произошло ужасное столкновение. Водитель Nissan Sentra потерял управление над автомобилем и влетел на большой скорости в левую часть кроссовера Tesla Model X, который стоял на перекрестке в ожидании сигнала светофора.

Соответствующая авария попала на видеорегистратор машины случайного свидетеля.

Как видно на кадрах, ДТП было достаточно серьезное, но, что интересно, никто серьезно не пострадал. Водитель Nissan и пассажир Tesla получили лишь незначительные травмы. Если бы Nissan ударил Теслу в переднюю часть, где находился драйвер, последствия, несомненно, были бы более серьезными.

Конечно, похвалы заслуживает защита обеих машин. Немаловажную роль в этом сыграли пассивные и активные системы безопасности японского седана и американского кроссовера.

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