Nissan презентовал в Японии полноприводный гибридный Note

Компания Nissan представила на "домашнем" рынке гибридный полноприводный хэтчбек Nissan Note e-Power AWD.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новое поколение Note в ближайшее время начнет поступать к японским дилерам марки.

Nissan Note нового поколения совсем скоро поступит к японским дилерам global.nissannews.com

Компактный хэтчбек получил в свое распоряжение гибридную силовую установку е-Power, которая включает два электромотора (по каждому на пару колес), а также 1,2-литровый атмосферный бензиновый 3-цилиндровый мотор. Он не имеет механической связи с колесами и используется в качестве бензогенератора для подзарядки тяговой батареи. Кроме того, автомобиль имеет систему рекуперации энергии торможения, которая помогает питать АКБ в движении.

Гибридная силовая установка е-Power включает два электромотора и бензогенератор global.nissannews.com

Новинка получила современную информационно-развлекательную систему с сенсорным дисплеем, цифровую шкалу приборов, а также широкий набор электронных помощников водителю.

Новинка получила современную информационно-развлекательную систему с сенсорным дисплеем global.nissannews.com

Покупателям будут предложены две комплектации – S Four и X Four, а их стоимость без дополнительных опций составит $22106 и $23626 соответственно. Напомним, что месяцем ранее в Японии стартовали продажи моноприводной версии Nissan Note e-Power.

Покупателям будут предложены две комплектации – S Four и X Four global.nissannews.com

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