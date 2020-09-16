Nissan презентовал наследника легендарного купе Fairlady

В Японии состоялась долгожданная премьера спортивного купе Nissan Z Proto – продолжателя традиций культовой серии Z.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новинка пока имеет статус прототипа, но судя по всему, предсерийный образец будет мало чем от него отличаться.

Nissan Z Proto. Фото: global.nissannews.com

Nissan Z Proto. Фото: global.nissannews.com

По своему дизайну новинка имеет множество отсылок к разным поколениям купе Z-серии. А вот по габаритным размерам Z Proto сопоставим с последним представителем легендарного семейства – Nissan 370Z. При длине 4382 мм, ширине 1849 мм и высоте 1311 мм прототип на 127 мм длиннее, на 5 мм шире и на 5 мм ниже.

Nissan Z Proto. Фото: global.nissannews.com

По габаритным размерам Z Proto сопоставим с Nissan 370Z. Фото: global.nissannews.com

Если при создании внешнего облика прототипа дизайнеры черпали вдохновение в моделях прошлых лет, то интерьер выполнен в стиле "хай-тек". Автомобиль получил полностью цифровой кокпит с электронной шкалой приборов и крупным 12,3-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы. Изящный спортивный руль снабжен множеством кнопок, позволяющих быстро и безопасно управлять вспомогательными функциями автомобиля.

Интерьер Nissan Z Proto выполнен в стиле "хай-тек". Фото: global.nissannews.com

Nissan Z Proto. Фото: global.nissannews.com

Будущее серийное купе Nissan Z будет оснащаться V6 с двумя турбинами и 6-ступенчатой "механикой". Предположительно силовой агрегат позаимствуют у родственного Infiniti Q60 Red Sport 400. Этот мотор развивает 406 л.с., а крутящий момент достигает 474 Нм. Напомним, что прежний Nissan 370Z имел 3,7-литровый V6 с показателями 337 л.с. и 366 Нм.

Точная дата дебюта спортивного купе показ сохраняется в тайне. Предположительно презентация состоится в середине будущего года.

Nissan Z Proto. Фото: global.nissannews.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan отложила начало производства нового Qashqai.