Nissan представила в США компактный кроссовер Kicks

Весной Nissan презентовала в Тайланде ресталинговую версию кроссовера Kicks, летом она дебютировала в Японии. Теперь компания подготовила американскую версию компактного SUV.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Для американского рынка автомобиль модернизировали и немного изменили внешне.

Для американского рынка Nissan Kicks модернизировали и немного изменили внешне usa.nissannews.com

Kicks занимает место на ступеньку ниже модели Juke usa.nissannews.com

От своих "азиатских" родственников новинка отличается головной оптикой американского стандарта, иными задними фонарями, объединенными декоративной вставкой на всю ширину двери багажника, расширенной палитрой цветов кузова и ассортиментом аксессуаров, а также новыми колесными дисками.

Nissan Kicks получил светотехнику, соответствующую местным стандартам usa.nissannews.com

"Американский" Nissan Kicks легко узнать по объединенной задней светотехнике usa.nissannews.com

В зависимости от комплектации автомобиль получит 7- или 8-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также несколько USB-разъемов, включая USB-C. Также в салоне появилась новая центральная консоль с отсеками для мелочей и более удобным подлокотником.

В зависимости от комплектации автомобиль получит 7- или 8-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы usa.nissannews.com

В списке опций есть фирменная система безопасности Safety Shield 360, которая имеет функции распознавания пешеходов, автоматического переключения дальнего света, слежения за дорожной разметкой и контроля слепых зон. Минимизировать риск травм в ДТП помогут 10 подушек безопасности.

В списке опций есть фирменная система безопасности Safety Shield 360 usa.nissannews.com

Nissan Kicks usa.nissannews.com

Но главное отличие американской версии Kicks скрывается под капотом. Если в Таиланде и Японии автомобиль оснащается гибридной силовой установкой e-Power мощностью 129 л.с., то для американских покупателей новинка будет доступна с классическим ДВС. Это атмосферный бензиновый мотор объемом 1,6 литра, который развивает мощность 124 л.с. и обладает крутящим моментом в 154 Нм. В паре с ним работает вариатор Xtronic, который отправляет всю мощь мотора к передним колесам.

Nissan Kicks оснастили атмосферным 124-сильным бензиновым мотором объемом 1,6 литра usa.nissannews.com

Появление у дилеров намечено на февраль будущего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Nissan готовится к дебюту нового поколения кроссовера Qashqai, а также отметила 10-летие своего электрического бестселлера Leaf.