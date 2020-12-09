Nissan представила в США компактный кроссовер Kicks

Весной Nissan презентовала в Тайланде ресталинговую версию кроссовера Kicks, летом она дебютировала в Японии. Теперь компания подготовила американскую версию компактного SUV.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Для американского рынка автомобиль модернизировали и немного изменили внешне.

От своих "азиатских" родственников новинка отличается головной оптикой американского стандарта, иными задними фонарями, объединенными декоративной вставкой на всю ширину двери багажника, расширенной палитрой цветов кузова и ассортиментом аксессуаров, а также новыми колесными дисками.

В зависимости от комплектации автомобиль получит 7- или 8-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также несколько USB-разъемов, включая USB-C. Также в салоне появилась новая центральная консоль с отсеками для мелочей и более удобным подлокотником.

В списке опций есть фирменная система безопасности Safety Shield 360, которая имеет функции распознавания пешеходов, автоматического переключения дальнего света, слежения за дорожной разметкой и контроля слепых зон. Минимизировать риск травм в ДТП помогут 10 подушек безопасности.

Но главное отличие американской версии Kicks скрывается под капотом. Если в Таиланде и Японии автомобиль оснащается гибридной силовой установкой e-Power мощностью 129 л.с., то для американских покупателей новинка будет доступна с классическим ДВС. Это атмосферный бензиновый мотор объемом 1,6 литра, который развивает мощность 124 л.с. и обладает крутящим моментом в 154 Нм. В паре с ним работает вариатор Xtronic, который отправляет всю мощь мотора к передним колесам.

Появление у дилеров намечено на февраль будущего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Nissan готовится к дебюту нового поколения кроссовера Qashqai, а также отметила 10-летие своего электрического бестселлера Leaf.