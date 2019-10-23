Nissan представил премиальный электромобиль с автопилотом — официальные фото

В секторе электромобилей Nissan всегда на слуху благодаря своей массовой модели Ниссан Лиф.

Теперь линейка японских EV расширится за счет Nissan Ariya 2020. Как ранее сообщал OBOZREVATEL, новый кроссовер Ниссан получил некоторые компоненты силовой установки от младшего Nissan Leaf.

Электрический Nissan Ariya 2020 www.nissan-global.com

Но это не помешало новинке оказаться более мощным авто. Полноприводный SUV оснащен двумя электромоторами неназванной суммарной мощности, которые позволяют разгоняться до 100 км/ч быстрее 5 с.

Электрический Nissan Ariya 2020 www.nissan-global.com

Заявленный запас хода — 480 км, рассчитанный по строгой методике Агентства по охране окружающей среды США (EPA), которое всегда публикует близкие к действительности результаты.

Электрический Nissan Ariya 2020 www.nissan-global.com

Электрический Nissan Ariya 2020 www.nissan-global.com

Внешне новый электромобиль не похож на другие модели бренда, но по габаритам близок с кроссовером Nissan X-Trail. Длина/ширина/высота составляют 4600 мм/1920 мм/1630 мм соответственно.

Электрический Nissan Ariya 2020 www.nissan-global.com

Электрический Nissan Ariya 2020 www.nissan-global.com

Дизайн выполнен в духе купе-кроссоверов с обтекаемым силуэтом, узким боковым остеклением и динамичным наклоном задних стоек.

Электрический Nissan Ariya 2020 www.nissan-global.com

Интерьер также выглядит необычным для Ниссан. Простая и лаконичная передняя панель получила деревянную отделку, в которую встроены сенсорные переключатели. Внимание привлекает и крупный центральный дисплей информационно-развлекательной системы, который объединен с цифровым щитком приборов.

Электрический Nissan Ariya 2020 www.nissan-global.com

Электрический Nissan Ariya 2020 www.nissan-global.com

Также автомобиль получил продвинутую систему автопилота для скоростных трасс, которая позволяет не держать руки на руле, но с помощью камер следит за взглядом водителя, который должен постоянно смотреть на дорогу.

Пока Nissan Ariya 2020 носит статус концепта, но в серийное производство этот SUV может отправиться уже через год.

OBOZREVATEL ранее рассказывал, что в дальнейшем стоит ожидать еще больше новых кроссоверов:

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