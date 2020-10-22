Nissan представил очень дешевый кроссовер с богатым оснащением

Компания Nissan официально представила новый кроссовер Nissan Magnite. Это самый дешевый SUV в линейке производителя – точная цена пока не названа, но известно, что он будет стоить в пределах 7 000-8 000 долларов.

Фото и характеристики модели опубликовала пресс-служба японской марки. Также она сообщила, что продажи новинки начнутся в начале 2021 года.

Nissan Magnite Nissan

Nissan Magnite представляет собой компактный кроссовер длиной менее 4 метров. Его характерная внешняя черта – выразительный кузов с мускулистыми формами. Дизайнеры наделили паркетник большой радиаторной решеткой, узкой оптикой и пластиковым обвесом. Клиренс составляет 205 мм.

Nissan Magnite Nissan

Новый кроссовер Nissan построен на платформе CMF-A и имеет много общих компонентов с уже анонсированным ультра бюджетным вседоржником Renault Kiger. Под капотом установлен 1,0-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 95 л.с., который работает в паре с вариатором. Позже появится базовая версия с 1,0-литровым атмосферным мотором мощностью около 70 л.с. (и с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач).

Nissan Magnite Nissan

Несмотря на то, что Nissan Magnite – это бюджетная модель, он неплохо оснащен: имеется информационно-развлекательная система с 8,0-дюймовым экраном, круиз-контроль, камера на 360 градусов, система помощи при трогании с места. Также для новинки предусмотрено двухцветное оформление салона и красные тормозные суппорты.

Nissan Magnite Nissan

Nissan также заявил, что салон этой модели является одним из самых просторных в своем классе, а объем багажника составляет немалые 336 л.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что электрический хетчбэк Nissan Leaf превратили в кроссвер. Таким образом его подготовили для спасательных операций.