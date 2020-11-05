Nissan представил обновленный пикап Navara

Компания Nissan презентовала обновленный пикап Navara 2021 модельного года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль получил обновленную внешность с иной облицовкой радиатора, новыми би-LED фарами, расширителями колесных арок и целый ряд других новшеств.

2021 Nissan Navara global.nissannews.com

Сзади можно обнаружить новую светотехнику, иные бампер и дверь багажника.

2021 Nissan Navara global.nissannews.com

Помимо внешности 2021 Navara обзавелась в базовой комплектации комплексной системой безопасности Nissan Intelligent Mobility, которая включает системы предотвращения фронтального столкновения Forward Collision Warning, экстренного торможения Emergency Braking, кругового обзора Around View Monitor, а также систему мониторинга препятствий при движении на малых скоростях в полноприводном режиме.

2021 Nissan Navara global.nissannews.com

Обновленная Navara получила усиленный задний мост, позволивший увеличить грузоподъемность машины, а длина багажного отделения была увеличена. Для удобства погрузочно-разгрузочных работ в задний бампер интегрировали ступеньку. Кроме того, для лучшей маневренности на малых скоростях на автомобиле установили новую рулевой механизм. Он также минимизирует вибрации на руле и имеет улучшенную шумоизоляцию.

2021 Nissan Navara global.nissannews.com

На вершине семейства находится версия Navara PRO-4X. Ее легко узнать по сталинг-пакету с декоративными аппликациями.

2021 Nissan Navara global.nissannews.com

Многочисленные изменения можно обнаружить в интерьере пикапа. В частности, изменился дизайн приборной панели, на которой появился новый дисплей мультимедийной системы и новый многофункциональный руль.

2021 Nissan Navara global.nissannews.com

2021 Nissan Navara global.nissannews.com

2021 Navara получит в стандартной комплектации 2,3-литровій 4-цилиндровій турбодизель с двумя турбинами. Она развивает 188 "лошадок" и обеспечивает 450 Нм крутящего момента. Этот двигатель предлагается как с 6-ступенчатой "механикой", та к и с 7-ступенчатім "автоматом".

2021 Nissan Navara global.nissannews.com

2021 Nissan Navara global.nissannews.com

Цены станут известный ближе к началу продаж, которые запланированы на декабрь-январь.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Nissan представила очень дешевый кроссовер с богатым оснащением.