Nissan представил новый кроссовер Pathfinder

Obozrevatel
Obozrevatel
Новости
3,5 т.
Nissan Pathfinder

Nissan представил свой новый кроссовер пятого поколения Pathfinder. Его начнут продавать уже летом 2021 года.

Автомобиль стал немного компактнее предшественника – 5004 мм в длину при неизменной колесной базе в 2900 мм. В то же время дизайн серьезно изменился. На смену плавным линиям пришли грани в духе младшего X-Trail/Rogue. Широкая решетка радиатора сочетается с стреловидными диодными фарами. Об этом сообщает сайт autoportal.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Передняя часть Nissan Pathfinder

В салоне появились виртуальная приборная панель и проекционный дисплей. Тачскрин мультимедиа увеличили до 9 дюймов в топовой версии. Также интересно выглядит компактный джойстик КПП, под которым есть ниша для поклажи.

Nissan Pathfinder 5004 мм в длину
Новую модель можно будет приобрести летом 2021

Pathfinder теперь доступен в версиях на семь и восемь мест. Даже со всеми сиденьями на месте остается 470-литровый багажник.

В базовой версии кроссовер получил комплекс безопасности Nissan Safety Shield 360. Он включает в себя:

  • системы автоматического торможения,

  • системы контроля разметки и "слепых" зон,

  • управления светом фар.

За доплату доступна и технология полуавтономного вождения. Также появились вентиляция сидений и трехзонный климат-контроль.

Виртуальная приборная панель и проекционный дисплей в Nissan Pathfinder

Под капотом у кроссовера оставили 3,5-литровый 285-сильный V6. В паре с ним теперь работает 9-ступенчатая АКПП. Позже может появиться гибрид Nissan Pathfinder. Предложат версии с передним и полным приводом. В последнем случае есть режимы для разных типов бездорожья.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Nissan назвал дату презентации нового Qashqai. Известно, что компактний SUV будет выделяться эффектным дизайном, современными технологиями и электрифицированными силовыми агрегатами.

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