Nissan представил новый кроссовер Pathfinder

Nissan представил свой новый кроссовер пятого поколения Pathfinder. Его начнут продавать уже летом 2021 года.

Автомобиль стал немного компактнее предшественника – 5004 мм в длину при неизменной колесной базе в 2900 мм. В то же время дизайн серьезно изменился. На смену плавным линиям пришли грани в духе младшего X-Trail/Rogue. Широкая решетка радиатора сочетается с стреловидными диодными фарами. Об этом сообщает сайт autoportal.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В салоне появились виртуальная приборная панель и проекционный дисплей. Тачскрин мультимедиа увеличили до 9 дюймов в топовой версии. Также интересно выглядит компактный джойстик КПП, под которым есть ниша для поклажи.

Pathfinder теперь доступен в версиях на семь и восемь мест. Даже со всеми сиденьями на месте остается 470-литровый багажник.

В базовой версии кроссовер получил комплекс безопасности Nissan Safety Shield 360. Он включает в себя:

системы автоматического торможения,

системы контроля разметки и "слепых" зон,

управления светом фар.

За доплату доступна и технология полуавтономного вождения. Также появились вентиляция сидений и трехзонный климат-контроль.

Под капотом у кроссовера оставили 3,5-литровый 285-сильный V6. В паре с ним теперь работает 9-ступенчатая АКПП. Позже может появиться гибрид Nissan Pathfinder. Предложат версии с передним и полным приводом. В последнем случае есть режимы для разных типов бездорожья.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Nissan назвал дату презентации нового Qashqai. Известно, что компактний SUV будет выделяться эффектным дизайном, современными технологиями и электрифицированными силовыми агрегатами.