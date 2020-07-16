Nissan показал стильный кроссовер за $7000

Компания Nissan готовит к выходу новый кроссовер под названием Magnite. Это будет самый маленький и самый доступный кросс японского бренда.

Пока что автопроизводитель представил лишь концепт новинки. Но совсем скоро этот автомобиль станет серийным, и первым делом он отправится на индийский рынок.

Nissan Magnite. Фото: autocarindia.com

Nissan Magnite примечателен атлетическим дизайном: у него "злое" оформление передней части, мускулистые арки колес и короткие свесы. При этом в отделке сделан акцент на массивные хромированные вставки. Кстати, оптика у него светодиодная.

Nissan Magnite. Фото: autocarindia.com

Длина Nissan Magnite составляет около 4 м – то есть, он меньше Juke.

Nissan Magnite. Фото: autocarindia.com

Фото салона нового кроссовера производитель пока не показал, но заявил, что модель может будет одной из самых вместительных в классе. Также она получит богатое оснащение: 8,0-дюймовый сенсорный экран, камера кругового обзора и круиз-контроль. Кроме того, возможно, его снарядят еще и климат-контролем.

Доступен кроссовер будет с двумя моторами на выбор: 1,0-литровыми трехцилиндровыми моторами на 72 л.с. (атмосферный) и 95 л.с. (турбированный). Первому в пару положена "механика" или "робот", второму – вариатор.

Nissan Magnite поступит в продажу в Индии в этом году, максимум – в начале следующего. По прогнозам Autocar Inida, автомобиль будет стоить примерно от 7000 долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Nissan представил новый кроссовер под названием Ariya.