Nissan обновил популярную компактную модель Micra

Спустя 3 года после дебюта компания Nissan обновила свою популярную компактную модель Micra.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новинка будет предложена в четырех комплектациях: Visia, Acenta, N-Sport и Tekna.

В процессе обновления автомобиль получил расширенный список базовых и дополнительных опций. Так, в комплектации Tekna появились полностью светодиодные фары, 17-дюймовые диски оригинального дизайна, система кругового обзора Intelligent Around View Monitor, которая способна распознавать движущиеся объекты и система мониторинга слепых зон.

Комплектация N-Sport, которая становится все более популярной, привлекает внимание черными глянцевыми элементами декора и 17-дюймовыми черными легкосплавными дисками. Автомобиль получил светодиодные фары головного света и "противотуманки". В салоне используется эксклюзивная отделка из алькантары и анатомические спортивные сиденья.

Меломаны оценят аудиосистему премиум класса Bose Personal и динамики Ultra Nearfield, встроенные в водительский подголовник. Новая мультимедийная система поддерживает приложения Apple CarPlay и Android Auto.

Для удовлетворения все более жестких экологических норм компания Nissan подготовила для обновленной Micra модернизированный 1-литровый турбированный мотор. Он не только соответствует современным стандартам Euro 6d-Temp, но и более экономичный, чем прежде. Изменения позволили увеличить "полку" крутящего момента, что привело к снижению количества переключений коробки передач и повысило акустический комфорт.

Начиная с комплектации Visia, обновленная Micra предлагает несколько продвинутых систем безопасности, включая Hill Start Assist и Intelligent Ride&Trace Control. В стандартной комплектации модели входит пакет безопасности Safety Pack, в который входят системы автоматического управления дальним светом High Beam Assist, поддержания рядности движения, распознавания дорожных знаков и предотвращения столкновения с функцией распознавания пешеходов.

Созданная специально для европейского рынка, Nissan Micra завоевала широкую популярность у покупателей. С момента запуска нынешнего поколения в 2017 году более 230 тысяч европейцев стали счастливыми обладателями этой модели. Интересно, что это первая модель Nissan, производство которой организовали на заводе компании Renault в рамках партнерских отношений между членами альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Продажи обновленной Micra стартуют до конца ноября, а цена начинается с отметки 15583 евро.

Как сообщал ранее , компания Nissan представила обновленный пикап Navara.