Nissan обновил флагманскую модель Armada

Компания Nissan представила флагманский внедорожник Armada с новым дизайном интерьера и экстерьера

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Флагман модельной гаммы Nissan получил новый дизайн передней части кузова в стиле техно, включая массивный бампер и облицовку радиатора с крупным хромированным окладом. На мир автомобиль смотрит крупными светодиодными фарами С-образной формы, а крупные ламели радиаторной решетки украсил новый логотип компании.

На мир автомобиль смотрит крупными светодиодными фарами С-образной формы usa.nissannews.com

Сзади появился новый бампер с диффузором, а также новые светодиодные фонари.

Сзади появился новый бампер с диффузором, а также новая светодиодные фонари usa.nissannews.com

Автомобиль получил совершенно новый дизайн интерьера. Цифро-аналоговую шкалу приборов дополнили новым крупным 7-дюймовым цветным экраном бортового компьютера.

Цифро-аналоговую шкалу приборов дополнили новым крупным 7-дюймовым цветным экраном бортового компьютера usa.nissannews.com

Над торпедой возвышается новый 12,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, ниже расположились горизонтальные дефлекторы вентиляции и блок управления климат-контролем с привычными кнопками и вращающимися рукоятками.

Над торпедой возвышается новый 12,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы usa.nissannews.com

На центральном тоннель наряду с рычагом "автомата" расположились два цилиндрических контроллера – для управления режимами работы полного привода и мультимедийной системы, а также два подстаканника. Новое салонное зеркало лишилось рамки и теперь может полностью использоваться в качестве экрана камеры заднего вида.

Новое салонное зеркало теперь может полностью использоваться в качестве экрана камеры заднего вида usa.nissannews.com

В просторном салоне смогут разместиться до 8 человек, включая водителя.

Для перевозки крупного багажа сиденья второго и третьего ряда можно сложить. В результате образуется широкая ровная площадка usa.nissannews.com

В качестве опции во втором ряду можно установить вместо дивана два индивидуальных кресла и съемную консоль между ними.

В качестве опции во втором ряду можно установить вместо дивана два индивидуальных кресла и съемную консоль между ними usa.nissannews.com

Опционная развлекательная система для задних пассажиров получила новые 8-дюймовые экраны на спинках передних сидений.

Опционная развлекательная система для задних пассажиров получила новые 8-дюймовые экраны на спинках передних сидений. usa.nissannews.com

Автомобиль оснащен фирменным комплексом безопасности Safety Shield 360, в который входят системы автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, мониторинга слепых зон, предупреждения о выезде из полосы, переключения дальнего света и контроля за движущимися объектами при реверсивном движении.

Покупатели смогут выбирать между задним или полным приводом с понижающим рядом usa.nissannews.com

В движение обновленный Nissan Armada приводит бензиновый атмосферный V8 объемом 5,6 л. Он развивает мощность 406 л.с., а крутящий момент достигает 560 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатый "автомат". Покупатели смогут выбирать между задним или полным приводом с понижающим рядом.

У американских дилеров Nissan Armada появится до конца января usa.nissannews.com

У американских дилеров Nissan Armada появится до конца января. Стоимость станет известна ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan вывела на американский рынок компактную модель Kicks, а также поделилась первыми подробностями о новом поколении популярного кроссовера Qashqai.