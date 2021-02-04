Nissan назвал дату презентации нового Qashqai

Компания Nissan готовится к мировой премьере нового поколения популярного кроссовера Nissan Qashqai.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания продолжает подогревать интерес к новому поколению модели Qashqai и уже назвала дату официальной премьеры, которая намечена на 18 февраля.

Компактный SUV будет выделяться эффектным дизайном, современными технологиями и электрифицированными силовыми агрегатами. Автомобиль получит оригинальную светодиодную оптику с тонкими ДХО, а также крупную V-образную облицовку радиатора в хромированном окладе. В дизайн будут преобладать прямые линии и острые грани, а ряд стилистических решений новинка унаследует у электромобиля Leaf актуального поколения и новейшего кроссовера Ariya.

Революционные преобразования ожидают в салоне новинки. Автомобиль получит полностью цифровой кокпит. Перед водителем будет располагаться 12,3-дюймовая шкала приборов, а информационно-развлекательная система получит 9-дюймовый сенсорный экран для управления вспомогательными функциями. Кроме того, для водителя предусмотрен самый крупный в классе 10,8-дюймовый цифровой проекционный дисплей (HUD), который снабдит водителя самой оперативной информацией и подсказками навигатора.

Также в списке опций новинки появятся беспроводная зарядка для смартфона, амбиентное освещение, аудиосистема премиум-класса, подогрев сидений и зеркал, функция массажа для передних кресел, кожа Nappa и многие другие приятные и полезные "фишки".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan отметила 10-летие модели Leaf выпуском юбилейной версии, а также показал идеальный автомобиль для зимних путешествий.