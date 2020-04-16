Nissan готовит новое поколение культового спорткара

По данным британского Autocar, в следующем году в модельной гамме появится новое спортивное купе Z.

Облик Nissan 400Z глазами французского дизайнера Гильема Леружа carscoops.com

Планировалось представить новинку уже в нынешнем году, но коронавирус немного отодвинул дату премьеры. Ожидается, что новинка будет иметь обозначение 400Z, а эмблема Z в ретро стиле напомнит о легендарной модели Datsun 240Z.

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Пять поколений культового Nissan Z nissan.com

Nissan уже подал заявку на регистрацию товарного знака в Канаде для нового логотипа, который будет украшать покатый "нос" в стиле 240Z. А сзади новинка будет напоминать более современную модель 300ZX.

Облик Nissan 400Z глазами французского дизайнера Гильема Леружа carscoops.com

Облик Nissan 400Z глазами французского дизайнера Гильема Леружа carscoops.com

Хотя интерьер 370Z до сих пор выглядит вполне презентабельно, в Nissan работают над новым дизайном приборной панели с современной информационно-развлекательной системой и цифровыми приборами. Большое внимание будут уделено качеству и используемым материалам. Кроме того, автомобиль получит самые современные системы активной безопасности и помощи водителю.

Облик Nissan 400Z глазами французского дизайнера Гильема Леружа carscoops.com

Предполагается, что Nissan 400Z будет использовать заднеприводную платформу Infiniti Q50/Q60. Это позволит сократить затраты на разработку и производство.

Облик Nissan 400Z глазами французского дизайнера Гильема Леружа carscoops.com

В частности, на смену 3,7-литровому V6 должен прийти Infiniti 3.0 V6 Twin-Turbo. Он развивает 400 л.с. в Q60 и позволяет разогнаться модели до 100 км/ч примерно за 5 секунд. Но, поскольку 400Z будет легче, то динамика новинки будет лучше. Для "Z-ки" будут доступны несколько вариантов коробки передач, но привод будет только на задние колеса.

Облик Nissan 400Z глазами французского дизайнера Гильема Леружа carscoops.com

Облик Nissan 400Z глазами французского дизайнера Гильема Леружа carscoops.com

Напомним, что ровно год назад компания Nissan отметила 50-летие дебюта Datsun 240Z презентацией эксклюзивной "юбилейной" версии 2020 Nissan 370Z 50th Anniversary Edition.

2020 Nissan 370Z 50th Anniversary Edition nissan.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, облик нового Nissan X-Trail рассекретили до премьеры.