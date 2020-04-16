Nissan готовит новое поколение культового спорткара
По данным британского Autocar, в следующем году в модельной гамме появится новое спортивное купе Z.
Планировалось представить новинку уже в нынешнем году, но коронавирус немного отодвинул дату премьеры. Ожидается, что новинка будет иметь обозначение 400Z, а эмблема Z в ретро стиле напомнит о легендарной модели Datsun 240Z.
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Nissan уже подал заявку на регистрацию товарного знака в Канаде для нового логотипа, который будет украшать покатый "нос" в стиле 240Z. А сзади новинка будет напоминать более современную модель 300ZX.
Хотя интерьер 370Z до сих пор выглядит вполне презентабельно, в Nissan работают над новым дизайном приборной панели с современной информационно-развлекательной системой и цифровыми приборами. Большое внимание будут уделено качеству и используемым материалам. Кроме того, автомобиль получит самые современные системы активной безопасности и помощи водителю.
Предполагается, что Nissan 400Z будет использовать заднеприводную платформу Infiniti Q50/Q60. Это позволит сократить затраты на разработку и производство.
В частности, на смену 3,7-литровому V6 должен прийти Infiniti 3.0 V6 Twin-Turbo. Он развивает 400 л.с. в Q60 и позволяет разогнаться модели до 100 км/ч примерно за 5 секунд. Но, поскольку 400Z будет легче, то динамика новинки будет лучше. Для "Z-ки" будут доступны несколько вариантов коробки передач, но привод будет только на задние колеса.
Напомним, что ровно год назад компания Nissan отметила 50-летие дебюта Datsun 240Z презентацией эксклюзивной "юбилейной" версии 2020 Nissan 370Z 50th Anniversary Edition.
Как писал ранее OBOZREVATEL, облик нового Nissan X-Trail рассекретили до премьеры.