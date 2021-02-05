Nissan Frontier нового поколения дебютировал в США

Компания Nissan представила совершенно новый пикап Frontier.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка кардинально отдичается от предшественника, который фактически был аналогом модели Navara, адаптированной для американского рынка.

Теперь американский Frontier является совершенно самостоятельной моделью, с собственным достаточно агрессивным дизайном. Пикап оснащается бензиновым V6 3.8 с непосредственным впрыском. Он развивает мощность 314 л.с., а крутящий момент достигает 381 Нм. В паре с ним работает исключительно автоматическая 9-ступенчатая коробка передач. Новинка будет доступна с задним или полным приводом с понижающим рядом. Автомобиль имеет независимую переднюю подвеску и неразрезной мост с рессорами – сзади.

Автомобиль получил комбинированную панель с аналоговыми приборами и 7-дюймовым цифровым экраном между ними. Информационно-развлекательная системой в зависимости от комплектации будет иметь 8- или 9-дюймовый сенсорный дисплей.

Покупатели смогут выбирать между тремя вариантами новинки. Базовая версия с полуторной кабиной King Cab имеет колесную базу 3200 мм и грузовой отсек длиной 1860 мм. Модификация с полноразмерной кабиной Crew Cab может иметь колесную базу 3200 или 3551 мм, а длина грузового отделения будет 1510 или 1860 соответственно.

Кроме того, компания предлагает различные варианты комплектации, включая топовую Pro-4X с усиленной подвеской с амортизаторами Bilstein, дополнительной защитой силового агрегата, блокировкой заднего дифференциала и др.

В список базовых и дополнительных опций входят 8 подушек безопасности, ESP с системой стабилизации прицепа, системы автоматического торможения, слежения за разметкой и управления дальним светом, адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе и многое другое.

У американских дилеров Nissan Frontier появится летом. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan представила новое поколение кроссовера Pathfinder, а также готовится к мировому дебюту модели Qashqai.